Matkovic responsabiliza al Gobierno de no aplicar la justicia contra implicados en narcotráfico desde 2011

Luego de que el Ministro de Gobierno Eduardo del Castillo emitiera un twit intentando asociar a autoridades electas de CREEMOS con una persona implicada en casos de narcotráfico, después de que el diputado Erwin Bazán, denunciara por presuntos vínculos con el narcotráfico al concejal por UCS Miguel Fernandez, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental Zvonko Matkovic puntualizó que él se tomó fotografías con muchas personas en la época de campaña, el año 2020.

Fuente: Prensa Creemos

“Yo una foto con él (Sandoval Suárez) no tengo. Que él se haya sacado una foto en la época de campaña con las personas que estábamos haciendo campaña, son dos puntos aparte.

Tengo entendido que el vínculo es con la gente de UCS. No olvidemos que UCS era parte de la alianza en la campaña nacional.

Entonces, estas son las cosas que te traen a veces esas alianzas. Al final de cuentas nosotros vamos a seguir con la denuncia. Se tiene que investigar si este señor, como dijo el Ministro, es buscado desde el año 2011, pues entonces ¿qué esperan que hasta ahora no han hecho nada?”, afirmó.

Matkovic cuestionó al partido de Gobierno, puesto que si existe una orden de aprehensión desde el 2011, no es posible que hasta la fecha no la hayan aplicado. “Qué esperan, si desde el 2011 es el mismo partido, el MAS, el que sigue al mando del Ministerio de Gobierno y no ha hecho nada.

Se siguen tirando el tiro al pie. Lo leí el twit del ministro donde dice que desde el año 2011 (Sandoval Suárez) está siendo buscando. La administración del MAS es la que está al mando desde ese año, entonces trabajen. Yo no conozco a la persona, no tengo ningún vínculo con nadie, pero las denuncias que he estado viendo e hizo el diputado Bazán, él las tiene que explicar.

Es en torno a supuesta relación que tienen concejales de UCS con el señor (Sandoval Suárez). Que aparezcan fotos en la campaña, dos puntos aparte.

Yo tengo fotos con medio Santa Cruz en época de la campaña. Yo puedo hablar por mí. La denuncia del diputado Bazán, tengo entendido que la tiene documentada y con prueba y creo que irá sacando la información en el transcurso de los días”, concluyó.