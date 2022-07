Ministra Prada destaca el ejemplo cubano de unidad y libertad

Este 26 de julio se recuerda una de las fechas revolucionarias más importantes de la historia de los pueblos que luchan por su liberación, el asalto al cuartel Moncada, que marca el inicio del fin de una época de opresión y una victoria trascendental que se consagra en la memoria de Fidel Castro, recordó.

“En esa época en que Estados Unidos ejercía su estrategia imperialista sobre la isla en medio de una crisis social, vinculada al golpe de estado militar de Fulgencio Batista, Fidel Castro y la generación del centenario martiano se convirtieron en el faro, la luz del pueblo cubano. Desde entonces se trazó una ruta de acción con los intereses del pueblo cubano que padecía la exclusión, la explotación, la pobreza y las profundas desigualdades de un sistema en el que el pueblo tenía a mutilados sus derechos a partir de la salud y la educación”, sostuvo.

En esa época, recordó Prada, Castro realizó un alegato de autodefensa conocido como “La Historia me Absolverá”, en que habla de la tierra, educación, salud, vivienda, empleo para el pueblo cubano, y que más adelante se convertirían en el plan de acción de la revolución cubana.

Cuba, en palabras de Fidel, acotó la ministra, es uno de esos pueblos que no tembló nunca ante el sacrificio, que no tembló nunca ante el precio que le obligasen a pagar por su dignidad, por su libertad, un pueblo que no tembló ni temblará nunca ante el precio que tenga que pagar por su felicidad.

“Fidel es el reflejo del pensamiento y las acciones que tiene la revolución cubana y se traduce en una unidad monolítica en defensa de su patria. Refleja la unidad del pueblo y del partido Comunista de Cuba; no nos cansaremos de levantar las manos contra el bloqueo del pueblo cubano por parte del criminal. La forma en que la revolución cubana logra su libertad, de victoria en victoria, pese a todas las adversidades, es justamente la unidad del pueblo, la unidad del Gobierno revolucionario de Cuba, la unidad del Partido Comunista de Cuba», ponderó.