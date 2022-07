¿Narcopilotos? Tres casos develan posible protección en asesinatos y desapariciones

La Fiscalía abrió de oficio un nuevo proceso contra Misael Nallar por tráfico de sustancias contraladas, debido a que, el 11 de febrero de 2015, se encontró cocaína en su motorizado y no fue investigado.

Fuente: paginasiete.bo

Vuelos, ejecuciones y desapariciones de pilotos en tres casos relacionados con el narcotráfico generaron una serie de dudas en las investigaciones que llevan adelante diferentes instituciones del país. Políticos y analistas sospechan que hay protección y encubrimiento a los autores de esos crímenes.

¿Dónde está el piloto Cortez?

Juan José Dorado (27) desapareció el 7 de julio, en Santa Cruz, tras acudir a su curso de piloto en el aeropuerto El Trompillo. Abordó la nave Cessna 206-CP-3172, pilotada por Ernesto Cortez (25), hacia la hacienda Cupesí, entre San José de Chiquitos y Roboré. No se supo más de él y su cuerpo fue hallado el miércoles en el chaco paraguayo, en una zona donde aterrizan aeronaves con carga de droga, según expertos de ese país.

De acuerdo al reporte policial, la nave decoló aquel día previa revisión de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y retornó al día siguiente; pero la Felcn “no pudo realizar la verificación de esta aeronave porque se encontraba en un hangar” que estaba cerrado por causa de la covid.

Aún no se verificó si la nave retornó y recién ayer se hizo un allanamiento al hangar y no hallaron la avioneta. La Policía tampoco logró ubicar al piloto.

El cuerpo de Dorado fue encontrado envuelto en una bolsa con signos de haber sido arrastrado; no descartan una asfixia. El hecho tiene características similares a las del crimen organizado en Paraguay, dijo Hugo Grance, jefe policial del país vecino.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que la investigación está a cargo de la Fiscalía. “No descartamos que tendría vínculos con el narcotráfico” el caso, señaló.

El fiscal general, Juan Lanchipa, confirmó ayer que el cuerpo “corresponde” a Dorado. La Fiscalía inició la investigación por privación de libertad, a denuncia de la familia de la víctima.

Ni la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ni Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) dieron un informe complementario y detallado sobre el vuelo. La Policía informó que personal de esas instancias serán citadas.

“Nada es casual, nada. ¿Por qué no hacen su trabajo quienes deberían e investigan lo que es un secreto a voces? Un piloto asesinado en Ivirgarzama. Un piloto que desaparece y nadie lo busca. Un cuerpo sin vida envuelto en una bolsa negra, que aparece en una zona estratégica, donde bajan avionetas con droga en Paraguay. Un hangar que es intocable y no allanan. Una avioneta que no se sabe dónde está. ¿A quién están protegiendo?”, escribió en sus redes sociales la exdiputada Jessica Echeverría.

Piloto en vuelo de Nallar

Misael Nallar (31) está recluido en el penal de Chonchocoro, La Paz, porque presuntamente mandó a ejecutar a tres policías en Porongo, Santa Cruz, el 21 de junio. Tras el crimen, él hizo un vuelo de ida y vuelta de El Trompillo a San Joaquín (Beni) sin ningún control de la Felcn, según el expresidente Evo Morales.

A la fecha, se desconoce quién fue el piloto que sacó a Nallar del lugar del crimen; tampoco se sabe si la nave fue pilotada por el mismo Nallar, quien ya había realizado trámites para sacar su licencia de piloto. Celier Aparicio Arispe, director de la DGAC, negó que se haya otorgado dicha licencia y dijo que se iba a investigar ese vuelo.

Pero aún no hay resultados sobre ese tema y, en la semana, funcionarios de la DGAC enviaron notas al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca indicando que las afirmaciones de Aparicio contradicen “al sistema de la DGAC, donde desde la página web se ingresa con el número de licencia del piloto Nallar”, según documentos a los que accedió Página Siete.

“El dueño del espacio aéreo, el que autoriza vuelos, el que entrega licencias, también incurre en delitos (…). Entonces, Naabol y la DGAC tienen una concomitancia en el uso irregular de aeropuertos y del espacio aéreo”, dijo el analista Jorge Santistevan.

Nallar es investigado por asesinato, legitimación de ganancias ilícitas y narcotráfico.

Piloto asesinado en el Chapare

El 30 de junio, tres cuerpos fueron hallados al interior de un vehículo en Ivirgarzama, Cochabamba, uno de ellos era piloto particular. Según la investigación preliminar, una deuda económica relacionada con el tráfico de droga o de un objeto de valor fue la causa del asesinato.

La Policía detuvo a miembros de una familia, en cuyo domicilio se halló droga, pero aún no dieron con el lugar del crimen ni se estableció la causa del hecho.

El diputado opositor José Ormachea considera que el no esclarecimiento de los casos de narcotráfico en el país se debe a que “o hay encubrimiento o hay mucha pasividad en ese tema por parte del Gobierno”.