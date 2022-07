Organizaciones alteñas advierten con movilizaciones si el Gobierno no destituye a Torrico por llamar «loca» a la alcaldesa Copa

La Asamblea de la Alteñidad resolvió exigir la destitución de Gustavo Torrico. El viceministro negó que la alusión fue para la autoridad alteña.

Fuente: Unitel

La Asamblea de la Alteñidad resolvió exigir al Gobierno central la destitución del viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, quien llamó “loca” a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

Al respecto, el vocero de la Alcaldía municipal, Elvin Linares, dijo que las organizaciones sociales alteñas que participaron en la Asamblea de la Paceñidad dieron su respaldo a la alcaldesa Copa por dichos de Torrico.

Advirtió que la alcaldesa Copa presentará una carta firmada por varias organizaciones alteñas para exigir la destitución y sanción de Gustavo Torrico.

“Ante esa agresión verbal que ha sufrido nuestra autoridad, todas las organizaciones sociales de El Alto han mostrado su solidaridad, por esta razón, se presentará un documento emanado por la Asamblea de la Alteñidad para advertir que el Gobierno debería destituir y sancionar al señor Torrico”, dijo el vocero alteño.

Linares advierte que las organizaciones sociales alistarán una serie de movilizaciones si en caso el Gobierno no destituye a esta autoridad.

El vocero dijo que esta determinación fue asumida en una reunión conjunta entre sectores sociales y la Alcaldesa Copa, encuentro que fue desarrollado la tarde del lunes en el Centro de Convenciones de El Alto.

En un acto de formación política del MAS, Torrico dijo: “Si fuéramos tan comprometidos con el MAS esa loca no sería alcaldesa de El Alto”, con esas expresiones, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, se refirió a la autoridad municipal alteña en un acto público desarrollado en esta ciudad.

Al respecto, el viceministro dijo este martes que se tergiversaron sus declaraciones y que el adjetivo de «loca», que mencionó en un evento del MAS, no era referido para la alcaldesa alteña.

«Se está cuestionando unas declaraciones que hice en un ámbito estrictamente político del MAS. No insulté a nadie, no denigré a nadie, dije dos frases que no van directamente a la señora Eva Copa«, se justificó Torrico ante los medios.