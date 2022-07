Otorgan el Escudo Azul a museo y evitarán traslado

Desde el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización garantizan que se intervendrá y restaurará este patrimonio nacional.

Fuente: Opinión

El Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny ahora está protegido con el Escudo Azul, identificación internacional otorgado por la Unesco que resguarda el patrimonio en caso de conflictos armados entre países o civiles.

Participaron del acto de descubrimiento la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana, el director de Patrimonio Cultural del Ministerio, Gonzalo Vargas, y otros asambleístas departamentales y concejales, quienes aseguraron que con esta acción «el museo definitivamente no se moverá».

«Estamos impidiendo de manera definitiva los planes de Manfred Reyes Villa de destruir este espacio educativo, científico y cultural y hacer un mamotreto de cemento (…). El proceso que llevaba adelante la familia a la que se expropió el predio ha sido desestimado por la justicia y el señor Reyes Villa ya no tiene excusas para atentar contra el patrimonio. De manera definitiva, hoy, podemos decir que nuestro Museo no se mueve y no será trasladado», aseguró el asambleísta departamental Sergio De la Zerda.

Por otra parte, la ministra Orellana adelantó que se «empezará a trabajar en un plan de manejo conjuntamente con el director del museo para intervenir y restaurar» el Alcide d’Orbigny, que fue declarado como Patrimonio Cultural Material Inmueble a nivel nacional en 2014.

Según el acuerdo firmado en La Haya en 1954, cuando un patrimonio recibe el Escudo Azul, el órgano militar tiene la obligación de posicionarse en la edificación en caso de conflictos armados, así como las fuerzas invasoras tienen el deber de respetar el patrimonio.