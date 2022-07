Propietario sostiene que fue ‘atentado’ el incendio en la construcción del Mall en La Paz

“De que aquí ha habido un atentado, sí, ha habido un atentado”. Así el socio mayoritario del proyecto Mall Gran Vía, Eynar Vizcarra, expresó sus sospecha de que el incendio del lunes por la noche haya sido provocado.

Como argumentos, manifestó que los obreros no trabajan más allá de las cinco de la tarde y que las instalaciones eléctricas están en un sector diferente a donde se generó el incendio.

“Esto no es un petardo, no es el tema del tema eléctrico”, afirmó Vizcarra. “Nosotros vamos a hacer una denuncia en la FELCC contra los autores, porque esto no se va a quedar así. Han atentado contra la inversión de todo mi gremio, de todo mi sector”, agregó.

Explicó que se trata de un proyecto de la Asociación de Comerciantes Nueva Alianza, la cual ya realizó otra inversión similar en la ciudad de El Alto.

Otras de las asociadas, Lucía Salazar, detalló que el proyecto del Mall es de 37 millones de dólares y que involucra financiamiento bancario. También expresó su sospecha de que el incendio haya sido provocado.

Vizcarra señaló que el mall es un proyecto de 14 pisos con escaleras mecánicas, tres sótanos de parqueo, además de patio de comidas. Expresó que la intención era inaugurarlo para el 20 de octubre, por el aniversario de la fundación de La Paz, pero seguramente tendrá otro retraso.

Ante las versiones que hablan de una demolición, el propietario manifestó que la construcción tiene que continuar, porque es una inversión de varios asociados.

Si bien la Alcaldía de La Paz sostiene que es una construcción ilegal que tiene sanciones, los asociados argumentaron que no existe una norma específica sobre este tipo de centros comerciales y cuestionaron la figura normativa que pretende aplicar el Gobierno Municipal en este caso.

El propietario aseveró que la construcción comenzó en 2014, junto a la presidenta del Concejo Municipal de entonces. Afirmó que por ocho meses tramitó el informe para una obra oficial, por lo cual no puede decir que no hizo caso a las autoridades.

“Hemos tramitado, hemos cumplido”, dijo a tiempo de señalar que en 2018 se ratificó el informe de 2014. Pidió aclarar las cosas, porque se perjudica a más de 100 asociados, que pusieron su capital y que soportaron el rezago de la pandemia.