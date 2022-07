¿Quién protege al narcotráfico? Los vericuetos de la pugna entre Morales y Del Castillo

Cabildeo Digital/Amalia Pando

El desmontado operativo en el valle de sajta

El día 25 de marzo, Evo Morales presentó unas grabaciones en las que se oye “salgan, salgan de ahí”. Orden repetida por las tres principales autoridades de la lucha contra el narcotráfico al director de UMOPAR en el chapare, Yerko Terán, que había encontrado cuatro fábricas y un enorme laboratorio, con capacidad de 800 kilos al día, a las orillas del rio sajta.

Las voces corresponden al viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani Espíndola, al comandante de la FELCN, José María Velasco, y al comandante nacional de UMOPAR, Jaime Arancibia, quienes horas más tarde destituyeron a Terán por haber realizado dicho operativo de manera inconsulta.

Luego, empujado por Morales, Terán los denunció en la Fiscalía de Cochabamba. Los detalles de lo ocurrido usted los puede obtener en la nota la DEA le causa estrés.

Después de la tormenta

Lo más interesante vino después. El gobierno había quedado al descubierto protegiendo descaradamente al narcotráfico. Así que para encubrirse así mismo pasó la factura a los jefes policiales que aparecieron comprometidos.

Velasco y Arancibia fueron destituidos y ahora están procesados por incumplimiento de deberes, en vez de encubrimiento al narcotráfico. También está enjuiciado Terán, el denunciante.

En cambio, Jaime Mamani, el viceministro, el que dirige a la FELCN y a UMOPAR, el que ordenó suspender el operativo en Sajta, a él no se lo mencionó, está ratificado al igual que el ministro Eduardo del Castillo, quien no puede alegar que no sabía lo que estaba ocurriendo en Sajta ese 25 de marzo.

Ratones cuidando el queso

Mamani es un dirigente cocalero del Chapare, como lo fue Felipe Cáceres en el gobierno de Evo Morales. Son como ratones encargados de cuidar el queso.

Obviamente la principal responsabilidad recae en quién los nombra, hecho que no es casual.

Desde que se legalizó la producción excedentaria de coca del Chapare y se expulsó a la DEA, los “zares antidroga” responden a las Seis Federaciones. Es evidente que en esta materia hay una “política de Estado”.

A esto se suma una Policía que dejó de ser una institución del Estado para convertirse en un brazo del MAS donde lo único que cuenta es el dinero fácil y la lealtad al partido.

Una combinación perfecta para que los ratoncitos estén de fiesta.

Evo volvió

Con las grabaciones como prueba de protección y encubrimiento al narcotráfico, Evo Morales quiso asestar un golpe mortal al ministro Del Castillo que sin duda debió renunciar de modo inmediato pero, en vez de ello, fue ratificado por el presidente Luis Arce. Evo Morales quedó con los crespos hechos y los ratoncitos de fuera y dentro del gobierno siguen de fiesta.

El sol con un dedo

Para tapar el escándalo, días después de conocerse las grabaciones, el ministerio de Gobierno organizó otro operativo “exitoso” en la misma zona. Sin embargo, voces anónimas de la Policía aclararon que se trató de otro laboratorio.

Yerko Terán en declaraciones a la prensa explicó que los narcos de Sajta habían pagado para recibir protección y que si no les cumplían los iban a matar.

Evo candidato a extraditable

Es asombroso que Evo Morales aparezca como un paladín de la lucha contra el narcotráfico, pero esto se debe a que la DEA lo está investigando y cualquier día pide su extradición.

En las tres gestiones de Evo Morales hay infinidad de casos que prueban sus narcovínculos que nacen en el Chapare y terminan en Venezuela y Cuba con el cártel de “Los Soles” que está dirigido por Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen venezolano, otro que está en la lista de los extraditables de la DEA.

Los más pesados

Además, en sus 14 años en el gobierno, Evo Morales hizo de Bolivia un lugar seguro para los narcos de la región.

Dos botones de muestra:

Iván Archivaldo Guzmán radicó en Santa Cruz durante los años 2014 y 2015. Además de realizar cursos de pilotaje, visitaba con frecuencia la Asamblea Legislativa con una credencial de libre tránsito.

Iván Guzmán Salazar es el hijo del “Chapo” Guzmán, el jefazo del temido Cártel de Sinaloa quien fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos.

En 2016, José González Valencia, uno de los 12 hermanos que manejan el poderoso cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, fue detenido por la policía brasileña a pocas horas de haber llegado a Fortaleza procedente de Santa Cruz.

Este enorme pez gordo, una ballena azul del narcotráfico, radicaba sin mayor problema en la capital oriental y el gobierno de Evo Morales le había otorgado la residencia en el país y una cédula de extranjería con nombre falso.

Financiamiento al MAS

Una carta entregada a la Fiscalía de Santa Cruz por el “renovador” diputado del MAS, Rolando Cuellar, es una contundente prueba del narco financiamiento del partido de gobierno. Data del año 2017 y está firmada por Gerardo García, vicepresidente del MAS, y está dirigida al narco argentino José Miguel Farfán para agradecerle por sus “grandes contribuciones” al partido. Este papelito tamaño carta debería ser motivo de enjuiciamiento a los dirigentes del MAS e inclusive pérdida de su personería jurídica.

Por mucho menos y sin ninguna carta, en 1994 el segundo del MIR, Oscar Eid Franco, pasó cuatro años en San Pedro por presuntos vínculos con el narcotraficante Isaac “Oso” Chavarría quien murió de un ataque cardíaco en esa misma cárcel.

El “Chapo” del norte

Pero, más allá de la autenticidad de la carta que Cuéllar mostró, está el hecho irrefutable de que este narco, José Miguel Farfán, considerado el “Chapo” del norte argentino, obtuvo documentos bolivianos con nombre falso y se refugió en Tarija y Santa Cruz las cuatro veces que sobornó a jueces y escapó de las cárceles de su país. Finalmente, en 2019 Argentina pidió su extradición. Solo entonces fue detenido y llevado al otro lado de la frontera.

Mañana seguiremos con el tercer capítulo de esta trilogía de la protección al narcotráfico con el caso Nallar y los muertos de Porongo.

Fuente: Brújula Digital