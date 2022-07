Se gana más con el MAS, usando la plata del Estado y no la propia

Mark Twain: “Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia y por la misma razón”.

El Modelo de Gobierno y la Política económica masista, son un ejemplo para el mundo, Jallalla Evo.

Funcionarios de Gobierno, entre ellos Yujra, explicaban que: “El Modelo Económico Social Comunitario Productivo del MAS, no solamente está siendo estudiado por los países, sino también por las principales Universidades del mundo”.

Afirma que “Los logros económicos del Gobierno, son un ejemplo en el mundo y varios países de la región están empezando a aplicar las medidas de este Modelo Económico Social Comunitario Productivo y esto en vista de que las políticas del modelo neoliberal ya no funcionan en el contexto actual”.

Asegura que algunos países ya lo están aplicando exitosamente, por ejemplo en Perú y Argentina, dado que el Modelo enseña que:

“Cuando el Estado agarra las riendas de la economía, empieza a tomar la iniciativa en cuanto a la inversión, a la generación de empleo, en cuanto a la generación de ingreso y sobre todo la redistribución de ese ingreso y esto permite un bienestar social, porque estamos generando estabilidad y si hay estabilidad la población empieza a desarrollar sus actividades de manera normal”. La Empresa Siderúrgica del Mutún y la Fábrica de Urea son entre otras, un ejemplo de buenas inversiones para la industrialización del país.

Cada panadero alaba su pan y lo que no dice, es que este su modelo, centralista, estatista, extractivista, cocalero y narco contrabandista, está bajo el mando de una Dirigencia política populista, que llego al poder apoderándose del Organismo Electoral y El sistema Judicial y para financiarse cuenta con la coca y el narcotráfico. Que luego a cargo del Gobierno contratan a miles de funcionarios públicos, los que son elegidos por su fidelidad política y no por su idoneidad para el cargo y menos por su excelencia profesional. Si a esto le añadimos la corrupción desmedida, tenemos en su esencia al masismo y su desastrosa gestión de Gobierno.

La realidad muestra la otra cara de la medalla, de la gestión económica masista y no es una buena cara.

Está por demás referirse al trágico debacle económico, el de BOA, Entel, YPFB la Industria Petrolera y Gasífera y de todas las empresas estatales que pasaron a manos de los masistas en el Estado plurinacional cocalero.

A las millonarias inversiones, en falsas industrias estatales que se comen más de la mitad del presupuesto nacional y que lo único que producen es pérdidas, pero también enormes comisiones para los Jefes

A las mentiras y negocios de las nacionalizaciones de empresas, por las que ahora sus dueños están reclamando millonarias indemnizaciones y las van a cobrar pronto y en dólares verdes.

Nadie las quiere ver.

Mientras algunos vemos quiebras en las empresas públicas, las noticias dan cuenta de algunos buenos resultados en el ámbito privado:

Según los datos estadísticos, la elaboración de cerveza aporta en impuestos el Estado, más que YPFB (el gran sector hidrocarburífero estatal) en el mercado interno. Qué ocurriría si nacionalizan la industria cervecera. Salud.

El MAS gasto US$ 1.000MM en la Empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YBL) en Uyuni, pero no logro producir ni una sola batería.

Por su parte la empresa privada Quantum Motors, invirtió una milésima parte, US$ 1MM y fabrica baterías de litio, las está produciendo y vendiendo al exterior.

Gestión del MAS y su Proceso de Cambio.

Hay que reconocer, que el Gobierno masista en su errático peregrinar y manejando el poder, ha realizado grandes cambios:

De exportador de hidrocarburos a importador impenitente.

De productor agropecuario, industrial, artesanal a contrabandista.

De trabajador a bloqueador.

De acullicador a esnifador.

Si esto fuera malo, no hay que preocuparse y la solución nos la da el Licenciado Linera, al verter su inmensa sabiduría:

“Cuando hay problemas, o le impones impuestos a los ricos o le quitas dinero a los pobres. No hay más, no se puede inventar dinero de otra manera”.

Constataciones: “El negocio de los Lideres del Estado Plurinacional populista, adicionalmente a la coca, es la inversión en empresas públicas usando la plata de los contribuyentes, lo que produce grandes comisiones”. Pukymon.

Ovidio Roca