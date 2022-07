Thalía denunció que perfiles falsos intentan robar información a sus seguidores en redes sociales

Fuente: Infobae

Thalía de nueva cuenta sorprendió a sus fans por su contenido en redes sociales, aunque esta ocasión no para bien, pues la cantante alertó que están utilizando perfiles falsos para llegar a sus fans con un mensaje que su equipo no está difundiendo, esto con la intención de robarles información privada.

A través de su cuenta de Instagram, este 30 de julio Thalía dio a conocer que varios perfiles están haciéndose pasar por sus supuestas representantes, pues no sólo son perfiles de personas no relacionadas con la cantante, sino que uno de los trucos que utilizan para hacerse creíbles es contar con un considerable número de seguidores y contactar sólo a usuarios que constantemente interactúan con el contenido de la famosa.

“No se dejen engañar. El equipo de Thalía no contacta a nadie diciendo que es su mánager. Esta cuenta está enviando mensajes falsos a todos los fans”, se lee en una de sus stories, en la que también compartió una captura de pantalla del mensaje que los perfiles falsos enviaron.

“Oye, tienes un impacto tan profundo en Thalía, pues ella conoce todos tus ‘Me gusta’, comentarios, amor y apoyo. Este texto de agradecimiento no expresa toda nuestra gratitud hacia ti, te amamos. Thalía te pide que le escribas en persona, gracias. Mi nombre es Miranda y soy su manager personal”, se lee en inglés.

Y es que este mismo mensaje le habría estado llegado a varios usuarios, motivo por el que la cantante y su equipo decidió tomar acción, pues después de que sus fans responden este mensaje, los perfiles falsos les pedirían información personal.

Además del perfil con el nombre “Dani Miranda”, el mensaje también estuvo llegando desde otro llamado “Sophia”.

“No crean esto! Reporten!! Yaaa. Quieren robar su información! Cuidado”, fue uno de los mensajes de la intérprete de No me acuerdo.

“Recuerden que Thalía habla con sus fans directamente desde su equipo, mánager o managment. Jamás les pedirá información privada. Muchos me han enviado mensaje preguntándome por estas dos cuentas falsas, por eso decidió hacerlo público. ¡Alerta! Por favor no se dejen engañar. ¡Thalifans, corran la voz!”

Cabe recordar que Thalía es una de las artistas mexicanas con mayor cantidad de seguidores en sus redes sociales, pues con su único y divertido contenido ha logrado cautivar a todas las generaciones.

Tan sólo en su cuenta de Instagram, desde donde están llegando los mensajes de los perfiles falsos, tiene 19.7 millones de seguidores. En Twitter supera los 9 millones de seguidores y en TikTok este 30 de julio llegó a los 11 millones.

Ha sido a través de estas plataformas que la intérprete de Desde esa noche se ha convertido en tendencia y tema de conversación por sus graciosos videos.

Uno de los primeros videos en volverse viral es de 2018, cuando Thalía se encontraba haciendo una transmisión en vivo desde Instagram, pero no estaba segura de que su público la pudiera escuchar, por lo que comenzó a preguntar: “¿Me oyen?, ¿me escuchan?”, e inmediatamente comenzó a darle una entonación que comenzó a bailar.

Esto resultó ser tan gracioso para quienes lo vieron en vivo, que no faltaron quienes lo grabaron y lo difundieron en las redes. La fama de este video hizo que la cantante inclusive sacara su single Me oyen, me escuchan.