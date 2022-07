YPFB incrementa en 65% ingresos por venta de GLP a Brasil, Paraguay y Perú

(AN-YPFB).- Los ingresos por la venta Gas Licuado de Petróleo (GLP) a los mercados de Brasil, Paraguay y Perú se incrementaron en un 65% en el primer semestre de este año, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia.

“El monto facturado entre enero y junio por la comercialización de más de 69.000 Toneladas Métricas (TM) de GLP a los países vecinos supera los $us 46,9 millones de ingresos brutos generados por la exportación de este producto”, detalló Dorgathen Tapia.

Este valor supera en 65% al registrado en el primer semestre de 2021, período en el que se facturó más de $us 28,4 millones por este mismo concepto.

La estatal petrolera exportó en el primer semestre de este año el volumen excedente disponible conforme regulaciones vigentes, escenario que se refleja en el valor facturado. El comportamiento de precios en el mercado internacional también contribuyó favorablemente en los ingresos obtenidos.

En función a los contratos suscritos de compra venta de GLP, se facturó al mercado paraguayo más de $us 17,9 millones, al mercado brasilero más de $us 15,9 millones y a Perú $us 13 millones por la comercialización mencionada.

YPFB cumple el mandato constitucional de priorizar el abastecimiento al mercado interno, y al haber alcanzado la autosuficiencia en este producto con la construcción de las plantas de separación de líquidos Río Grande de Santa Cruz y Carlos Villegas Quiroga de Tarija, exporta los excedentes a los países mencionados.

Al presente, la estatal petrolera tiene el fin de posicionarse en un proveedor aliado y una pieza fundamental en la región. YPFB es un proveedor confiable, competitivo, eficiente y altamente dinámico en sus operaciones.