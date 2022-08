El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras convocó este jueves a entablar una mesa de diálogo, a las 17.00, y hallar soluciones que pongan fin a los conflictos de la Adepcoca.

Ante la convocatoria al dialogo del Gobierno a los dirigentes en disputa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, para este jueves a las 17.00, Arnold Alanes confirmó su asistencia, mientras que Freddy Machicado condicionó su presencia a que solo se invite a su bloque.

Machicado señaló que si le llega la convocatoria de manera formal, será evaluada con las bases de su bloque en una asamblea para determinar si se asiste o no.

“La convocatoria no es oficial, no nos ha llegado nada todavía, por tal situación nosotros desconocemos (…) Yo no entiendo por qué nos quieren relacionar con este sujeto (Alanes) cuando el problema es entre nosotros y el Gobierno”, señaló.

La mañana de este jueves, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, en una conferencia de prensa, convocó a entablar una mesa de diálogo para esta tarde a las 17.30, entre los dos sectores de Adepcoca en conflicto y la entidad del Estado.

Machicado reaccionó y desconoció nuevamente la legalidad de la dirigencia de Alanes, quien lidera el bloque de los comerciantes de la hoja de coca del mercado de Villa El Carmen.

“Yo no sé cuál es el capricho de las autoridades de Gobierno para relacionarnos con este sujeto de apellido Alanes, no pertenece a Adepcoca, no pertenece a las organizaciones de los Yungas, él no representa”.

Alanes, por su parte, respondió que es dirigente legítimo, por lo que asistirá a la reunión en instalaciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en la avenida Camacho de La Paz. “Claro que sí, nos vamos a presentar en representación de la familia cocalera en calidad de dirigentes legítimos, dirigentes legales. Vamos a llegar a nuestra asamblea, seguido vamos a proceder a nuestra marcha pacífica para demostrar que hay cocaleros dignos”.

El conflicto cocalero se encuentra en su cuarta semana. El sector de Machicado exige el cierre definitivo del mercado “paralelo” de Villa El Carmen y defiende al de Villa Fátima, que se encuentra resguardado por la Policía.