Choquehuanca dice a sectores que es más importante apoyar al Gobierno que exigir proyectos

Los ponchos rojos reclaman desde hace una semana la ejecución de proyectos de envergadura en su provincia y decidieron no participar de la marcha en respaldo a la actual administración nacional.

David Choquehuanca en su discurso por el 272 aniversario del nacimiento de la líder indígena Bartolina Sisa en La Paz. Foto: Vicepresidencia

Fuente: ANF

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, llamó a sus bases del altiplano a no reclamar proyectos y que en este momento es más importante defender al Gobierno, en una clara alusión a los ponchos rojos que piden proyectos para su región y para el departamento de La Paz.

“Ustedes dicen: tenemos muchas necesidades, queremos riego, queremos proyectos, queremos proyectos de impacto, pero si no hay estabilidad económica, si no hay plata, no hay pues nada. Por eso tenemos que ir a defender eso hermanos, porque estamos yendo defender nuestros proyectos, estamos yendo a defender nuestra democracia, la estabilidad económica, a las autoridades hermanos”, arengó Choquehuanca la pasada jornada en el acto de conmemoración el 272 aniversario del nacimiento de la líder indígena Bartolina Sisa en La Paz.

Los ponchos rojos reclaman desde hace una semana la ejecución de proyectos de envergadura en su provincia y llegaron al extremo de no asistir a la convocatoria del Pacto de Unidad para participar de la marcha en respaldo a la actual administración nacional.

El vicepresidente dijo que la lucha que tienen en este momento no es por proyectos sino por la estabilidad del Gobierno. Hasta ahora, el Gobierno mantiene su discurso de crecimiento económico y cuando no puede ofrecer respuestas apela al discurso de «golpe de Estado».

“La lucha de nuestro pueblo no vale solo una carretera, va mucho más allá, no nos perdamos en eso. Nuestro pueblo no vale un colegio, un hospital, valemos mucho más, hermanos. Por eso las organizaciones como el Pacto de Unidad ha convocado a una gran marcha”, dijo la autoridad a los campesinos concentrados en la localidad de Sapahaqui.

El Pacto de Unidad llamó a una marcha de todas las organizaciones en defensa del Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca porque consideran que existe un supuesto plan de desestabilización desde los sectores opositores.

Delegaciones del interior del país viajaron hacia La Paz la noche de este miércoles para participar de la movilización que se desarrolla esta jornada. El punto de partida fue la Multifuncional de la Ceja de El Alto y el recorrido tuvo su final en la Plaza San Francisco, centro de la ciudad, donde Luis Arce, David Choquehuanca y Evo Morales estarán emitiendo sus discursos.