Director de agencia fotográfica denuncia amenazas; anuncia que presentará una querella formal

Fuente: Brújula Digital

El director de la Agencia de Prensa Gráfica (APG), Javier Mamani, denunció este miércoles que recibió amenazas de un número desconocido por los conflictos acaecidos en los enfrentamientos entre cocaleros y la Policía Boliviana. Anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía para resguardar su seguridad y la de sus colegas que cubren el conflicto.

“Iré a la Fiscalía a presentar una denuncia para sentar precedente para la prensa en general. Mi compañero que cubre seguridad me va a colaborar para sentar precedente y así cuidarme yo, a mis compañeros y a la prensa en general”, dijo Mamani en un contacto con Brújula Digital.

Según las capturas que tomó el director de la APG a las amenazas que le llegaron a las 09.05 de este miércoles a su WhatsApp, dicen que “por qué mientes, carajo, ahora va ser tu turno, vendido al gobierno. Elimina tu publicación, sino quieres que te pase nada”.

A lo que Mamani responde que a qué publicación se refiere y el otro responde “que no publique, ni escriba nada, porque no sabe nada de los Yungas”.

“Por los mensajes que llegó a leer, es por los conflictos de los cocaleros. Lo que atinge es ese conflicto. Me escriben por la mañana y yo quedó sorprendido. Cuando me escribe por primera vez, yo tomé capturas, pero cuando me sigue escribiendo ya había borrado la foto de su perfil”, indicó Mamani.

Para el director, estas amenazas no solo son para su persona y sus colegas, sino para todos aquellos periodistas que hacen cobertura de los conflictos que se suscitaron desde la pasada semana y que se exacerbaron en estos últimos días.

“Lo que me preocupa es que me dicen es que “si no quieres que te pase nada”, yo supongo que ellos saben donde vivo o dónde son las oficinas. Esto no solo es para mí, sino para mis compañeros que están cubriendo el conflicto. También arrastra a todos los periodistas que hace cobertura en el lugar”, manifestó.