El destino incumplido de las vacunas cubanas

Y es que la comunidad científica internacional aún tiene dudas sobre la eficacia de las vacunas cubanas. Alejandro Rísquez, epidemiólogo y director del centro venezolano de vacunación VacuVen, explica que la desconfianza se debe a que todavía no completan pasos importantes. Según explica, este tipo de biológicos deben granjearse la confianza en dos escenarios: el internacional, que es el aval que da la OMS, y luego el de cada país que decide si comprar o no. Uno no es necesario para obtener el otro, aclara Rísquez. «Por ejemplo, la Sputnik, que es la vacuna rusa, no entra en la lista de la OMS. Sin embargo, más de 60 países la han aceptado. Ellos (los fabricantes) presentan unas cifras y la percepción en los países donde se ha aplicado es que les fue bien». Pero las vacunas cubanas, agrega, no han publicado los estudios de fase III y IV, y por ende no han logrado credibilidad ni ante la OMS ni ante casi ningún país.

El 1 de septiembre de 2021, Eduardo Martinez Diaz, presidente de BioCubaFarma (grupo que centraliza la operación de 32 empresas dedicadas a la producción de medicamentos y equipos para la exportación), anunció vía Twitter que Cuba comenzaría las conversaciones para la autorización de uso de las vacunas cubanas por la OMS. Para agosto de 2022, de acuerdo con el cuadro de estatus de precalificación de las vacunas contra el Covid-19 de la OMS, actualizado el 7 de julio, la organización aún espera por la documentación de la Soberana 01, la 02 y la Plus para iniciar el proceso. Mientras, apenas en junio pasado, recibió los datos para empezar la revisión del expediente de la vacuna Abdala. La OMS explicó a CONNECTAS que “la duración del proceso de listado de uso de emergencia depende de la calidad de los datos presentados por el fabricante de la vacuna y de aquellos datos que cumplan con los criterios de la OMS”. Explicación similar ofreció Martinez Diaz en enero de 2022, vía Twitter. Dijo que estaban “adaptando la documentación que se debe enviar a la OMS».