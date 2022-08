$!Entre 2017 y 2019, el Estado destinó Bs 4,3 MM para imprimir discursos de Evo

Fuente: paginasiete.bo

“Quedan inauguradas estas viviendas en Arani, esperamos continuar y seguir mejorando nuestras viviendas. Mucha suerte, felicidades, muchas gracias (APLAUSOS Y OVACIÓN)”.

Así reza un fragmento del discurso que brindó el 31 de marzo de 2018 el entonces presidente Evo Morales, en Jutulaya (Arani, Cochabamba), durante una entrega de viviendas, y que fue publicado en la separata “Discurso presidencial” N° 1.501, que se repartió con el periódico estatal.

Entre 2017 y 2019, el Estado destinó 4,3 millones de bolivianos para la impresión de los discursos del entonces presidente de los bolivianos.

La oposición considera que la publicación de los discursos no era necesaria y que esos recursos podrían haberse aprovechado mejor en otras áreas. En cambio, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) indican que la impresión de ese material contribuyó a que la gente conozca acerca de la administración del Estado.

Página Siete accedió a 24 órdenes de servicio y dos contratos que suscribió el entonces ministerio de Comunicación para la impresión de los discursos. Entre enero y diciembre de 2017, la Editorial Tupak Katari fue la proveedora adjudicada. Desde fines de diciembre de ese año, la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia pasó a hacerse cargo de la impresión.

Los discursos de 2017

En 2017 se suscribieron 22 órdenes de servicio para la impresión de los discursos presidenciales, por un monto que suma 1.250.000 bolivianos. La primera de ese año fue suscrita el 10 de enero. En el documento se detallan las siguientes estipulaciones técnicas: impresión a full color, tamaño 27 centímetros de alto por 18 centímetros de base (medio tabloide), en tipo de papel periódico o couche revistero, con el acabado refilado, compaginado y engrapado.

“El servicio debe ser prioritario para el Ministerio de Comunicación a partir de medianoche hasta las cuatro y media de la mañana. La hora de entrega de las ediciones impresas Discursos Presidenciales debe realizarse máximo hasta las 4:30 de la mañana”, se lee en la orden de servicio MC-OS-CM 001/2017.

En ese documento se específica el costo de 50.000 bolivianos y se indica que la prestación del servicio será a partir de la suscripción de la contratación o “hasta agotar el presupuesto asignado”.

Similares órdenes de servicio -a excepción de la del 26 de diciembre, que fue por 200 mil bolivianos- se suscribieron el 3 de febrero, el 25 de mayo, el 13 de junio, el 23 de junio, el 3 de julio, el 16 de julio, el 25 de julio, el 4 de agosto, el 18 de agosto, el 1 de septiembre, el 19 de septiembre, el 26 de septiembre, el 5 de octubre, el 16 de octubre, el 27 de octubre, el 8 de noviembre, el 17 de noviembre, el 28 de noviembre, el 13 de diciembre y el 29 de diciembre de 2017.

Los años 2018 y 2019

En 2018 se firmaron con la Editorial del Estado dos órdenes de servicio y un contrato para la impresión. El 15 de enero de ese mismo año se firmó una orden de servicio por 39.000 bolivianos. Días después, el 31 de enero, se rubricó otra orden de servicio por 50.000 bolivianos.

En marzo, el entonces ministerio de Comunicación suscribió un contrato con la Editorial del Estado por 1.000.000 de bolivianos para la impresión de los discursos de ese año. “El objeto del presente contrato es prestar el Servicio de Impresión para la Edición de Discursos Presidenciales Gestión 2018”, se lee en la cláusula tercera del contrato MINCOM-DGAJ-UGJ N° 072/2018 del 6 de marzo de 2018.

En enero de 2019, el entonces Ministerio de Comunicación y la Editorial del Estado suscribieron un contrato por 2.000.000 de bolivianos para la impresión de los discursos presidenciales de ese año.

“El monto presupuestado, propuesto y aceptado por ambas partes para la prestación del servicio, es de Bs 2.000.000 (DOS MILLONES 00/100 BOLIVIANOS). Queda establecido que el monto consignado en la propuesta adjudicada incluye todos los elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del servicio”, se detalla en la cláusula quinta del contrato MINCOM-DGAJ-UGJ N° 005/2019, rubricado el 15 de enero de 2019.

El diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana (CC), sostuvo que los recursos destinados a la impresión de discursos de Morales no se justifican y que podrían haberse utilizado en políticas comunicacionales de prevención de drogas o de feminicidios.

“La forma en cómo trabajaba comunicacionalmente el gobierno de Evo Morales no tiene ninguna justificación. Es decir, los gastos que se hacen podrían servir para políticas públicas comunicacionales de prevención de drogas, prevención de feminicidios. El hecho mismo que estos contratos sean para alimentar un discurso político por sí mismos no deberían de existir”, manifestó Pedrazas, antes de indicar que habría que preguntarse también que “estos montos sean reales y no sean parte de corrupción, para desviar fondos”.

Patricio Mendoza, jefe de bancada del MAS Santa Cruz, fustigó a la oposición y señaló que durante el gobierno de Jeanne Añez se robaron la plata y se la llevaron a otro país. “Comparemos y justifiquemos los recursos que se han gastado, ni siquiera gastado, que se han robado estos señores de la oposición, toditos, en la gestión de Añez”, dijo.

Ramiro Venegas, diputado del MAS, indicó que los recursos destinados a la impresión de los discursos estaban enmarcados en que la población esté informada sobre la administración del entonces presidente Evo Morales.