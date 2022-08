FBF elige a Gustavo Costas como el nuevo DT de la Verde

La Federación Boliviana de Fútbol (FBf) confirmaron que el argentino Gustavo Costas fue el elegido como nuevo DT de la Verde, aunque asumiría recién en noviembre próximo, cuando acabe su vínculo con el club Huachipato de Chile.

Fuente: lostiempos.com

En contacto con el periódico Olé de Argentina, Costas afirmó sentirse halagado de que la FBF se haya fijado en él y afirmó tener la ilusión de clasificar a la Verde al Mundial.

«Me siento halagado con el hecho de que se hayan fijado en mí. Dirigir una selección te da más prestigio, más de lo que te da un club. Tengo las ganas y la ilusión de hacer un gran trabajo para llevar a Bolivia al Mundial después de tantos años», afirmó.

Además, aseguró conocer la realidad del fútbol boliviano y que no le da mido ese desafío.

«Sé cómo está Bolivia pero no me da miedo, al contrario, me da fuerza y entusiasmo.Confío en mi trabajo y sé que debemos trabajar en la formación, cosa que no tenés que hacer en otro seleccionado, pero es el trabajo de uno y se dónde voy a ir. No voy a decir que falta esto o falta lo otro», agregó.