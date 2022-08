Padre antepone el bienestar de su hijo y pausa el proceso contra maestra

Aclaró que esto no es un desistimiento de la demanda. Señaló que espera una decisión correcta de la DDE sobre este caso.

Fuente: Red Uno

Un padre de familia del colegio Juana Azurduy de Padilla, que denunció a la profesora de Biología por pedir colecta de semen a sus alumnos, hará una pausa a la denuncia por el bienestar físico y mental de su hijo, quien asegura se encuentra afectado por lo acontecido.

Mario Velarde, manifestó su preocupación por la salud de su hijo, puesto que hace días se niega a comer, además está sufriendo bullying en el colegio. Asimismo, aclaró que esto no es un desistimiento de la demanda. Señaló que espera que la Dirección Distrital de Educación (DDE) tome una decisión correcta sobre este caso, apuntando que él no pidió detención preventiva contra la maestra. «Nosotros pedimos un proceso administrativo que en su momento no se hizo efecto, esto fue lo que desencadenó toda esta situación que estamos viviendo ambas partes», señaló.

En tanto, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz citó a declarar a la profesora de Biología que pidió muestras de semen a sus estudiantes de 5to de secundaria de una unidad educativa del municipio de Minero.

La declaración está programada para las 14:00 horas de este jueves 25 de agosto en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia del mencionado municipio, por el delito de corrupción de menores.