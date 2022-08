Tarija: Ante la nueva realidad económica, urge un pacto fiscal

Desde la Gobernación de Tarija reconocen la disminución de recursos económicos, anuncian un plan para efectuar un reajuste financiero, de manera que se puedan garantizar programas y proyectos.

Fuente: https://elpais.bo

La disminución de recursos económicos, por concepto de renta petrolera, avizora una afectación a programas y proyectos que ejecuta la Gobernación de Tarija. Frente a ello, piden retomar del debate sobre el pacto fiscal nacional. En la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) el oficialismo coincide en la necesidad de exigir una redistribución de recursos nacionales, mientras que los legisladores del MAS plantean el tratamiento de un pacto fiscal departamental.

Cabe mencionar, que ha sido el gobernador de Tarija, Oscar Montes, quien mencionó que debe haber una adaptación a la “nueva realidad económica” del departamento, primero por tener deudas pendientes y segundo por la diminución de recursos económicos por el nuevo factor de distribución del campo Margarita-Huacaya.

En ese orden, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue el que confirmó que el nuevo factor de distribución, realizado por la DeGolyer and MacNaughton (D&M), da el 53,18% de participación a Chuquisaca y el 46,82% a Tarija.

En este contexto, el director de Políticas Públicas de la Gobernación de Tarija, Andrés Castellanos, mencionó que actualmente se están asumiendo las acciones legales necesarias para defender los intereses del departamento. Empero, dejó entrever que alistan un plan para efectuar un ajuste financiero, de manera que se puedan garantizar programas y proyectos para Tarija.

“Por mencionar, actualmente tenemos muchas leyes que obligan al Gobierno Departamental a erogar muchos recursos que no se pueden cubrir, ahora la Asamblea tiene la decisión de poder salvar la economía departamental”, indicó.

Frente a la actual situación financiera, Castellanos recuerda que aún está pendiente el pacto fiscal nacional, ya que a la fecha el Gobierno nacional solamente ha delegado las competencias a los municipios y gobernaciones, pero no descentralizó los recursos económicos para que estas instancias puedan cubrir esas responsabilidades.

Castellanos mencionó que el Gobierno maneja el 85% de la economía nacional, y hace énfasis que como Gobierno departamental se planteará abrir el diálogo para la redistribución de recursos. “Actualmente tenemos un régimen centralista, pero con autonomías, no hay una coherencia en lo que significa el Estado”, dijo.

“Lo que nosotros proponemos es que se comience a trabajar el pacto fiscal, que comience el Gobierno nacional a descentralizar lo que van a ser los recursos para cubrir las competencias subnacionales”, expuso.

Ven falta de voluntad del Gobierno

Al respecto, el asambleísta departamental y jefe de bancada de Unidos, Mauricio Lea Plaza, manifestó que ha quedado en evidencia la falta de voluntad del Gobierno por encarar el pacto fiscal, motivo por el cual aún sigue prolongado la decisión de realizar el Censo de Población y Vivienda.

“El realizar el pacto fiscal pasa también porque las instituciones, las entidades autonómicas, asuman una postura nacional y lamentablemente aún no existe un planteamiento lo suficientemente importante para que el Gobierno lo tome en cuenta. La FAM está controlada por el MAS, la mayoría de los gobernadores son del MAS, entonces es muy complicado”, mencionó.

Lea Plaza manifestó que, por la realidad nacional de municipios y gobernaciones, en este momento es necesario llevar adelante un pacto fiscal.

La postura del MAS

La primer vicepresidente de la ALDT, Zaida Laura Charca, señala que antes de hablar de un pacto fiscal, se tiene que realizar un análisis a profundidad de la situación financiera del departamento y en lo posible trabajar un pacto fiscal local.

Enfatizó que, a la fecha, la bancada del MAS no conoce ningún informe económico oficial que refleje a detalle con cuántos recursos dispone la Gobernación para sus programas y proyectos. Enfatizó que incluso desde antes que se hable del nuevo factor de distribución el Gobierno departamental ya incumplía sus compromisos, atribuyendo a una “deficiente administración” por parte del Ejecutivo departamental.

“Nosotros como asambleístas del MAS estamos gestionando recursos con el Gobierno, cosa que no vemos esa misma gestión por parte del Ejecutivo departamental, yo creo que hay que buscar alternativas y no solamente estancarse en una sola cosa y decir que no hay plata”, expuso.

La viabilidad de un pacto fiscal en el departamento

El asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza, menciona que frente a este nuevo escenario económico “dramático” para Tarija, es necesario que las instituciones y organizaciones sociales se puedan sentar para pactar cuáles son las prioridades de gasto en función de la reducción de los ingresos.

En complemento, el director de Políticas Públicas de la Gobernación de Tarija, Andrés Castellanos, señaló que antes de hablar de un pacto fiscal departamental, primero debe existir uno nacional, en base a ello poder sentarse con las regiones y discutir la reasignación económica para cada una de las regiones.