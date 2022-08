YPFB prevé generar $us 400 millones en planta de urea hasta fin de año

La empresa estatal confirmó la construcción de la segunda planta, que producirá el doble que la de Bulo Bulo



Hasta fin de año, la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) “Marcelo Quiroga Santa Cruz” prevé obtener $us 400 millones con la producción de 2.100 toneladas (t) por día. El presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen, aseguró que la empresa funciona con el 100% de su capacidad y confirmó la construcción de la segunda planta que producirá el doble que la primera.

En una conferencia de prensa este viernes, Dorgathen detalló que el complejo petroquímico instalado en la localidad de Bulo Bulo (Cochabamba) alcanzó una producción de 2.100 t de urea por día y de 1.200 t de amoniaco en el mismo tiempo.

“Es la primera vez que va a tener una producción constante de 2.100 toneladas (de urea) por día y con un objetivo claro: generar más ingresos para el país; 400 millones de dólares es el objetivo que tenemos trazado para llegar hasta fin de año”, afirmó el ejecutivo de la empresa estatal.

Asimismo, mencionó que en la actualidad la tonelada de urea de YPFB tiene un precio aproximado de $us 600 de acuerdo a los costos internacionales y el contexto mundial.

Por otra parte, destacó que la urea es un importante agrofertilizante, demandado en todo el mundo, que está garantizado para el mercado interno, en el marco de la política de la seguridad alimentaria con soberanía.

Tomando en cuenta que la PAU alcanzó a operar al 100% de su capacidad instalada, la finalidad ahora es incrementar la producción de urea en Bolivia, con una segunda planta.

“Hemos incrementado la producción, estaba en 1.700 toneladas, 1.800 toneladas, pero hoy estamos en 2.100 toneladas y tenemos varias ideas para poder incluso incrementar sobrepasar este 100 por ciento en la producción de la Planta de Urea, que lo iremos haciendo durante la próxima gestión”, remarcó.

Segunda planta

De acuerdo con el anuncio de Dorgathen, la segunda planta será construida con una inversión de hasta $us 2.000 millones y con una capacidad de producción de 4.200 toneladas (t), es decir, el doble de producción del complejo petroquímico de Bulo Bulo.

“El objetivo es que sea el doble, poder producir 4.200 toneladas de urea”, detalló.

La construcción del segundo complejo petroquímico demandará una inversión de entre $us 1.800 y $us 2.000 millones, tomando como referencia que la edificación de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) de Bulo Bulo, Cochabamba, demandó $us 950 millones.

Se proyecta que la segunda planta de urea genere ingresos por $us 800 millones anuales, considerando que el primer complejo petroquímico prevé obtener $us 400 millones este año, con una producción de 2.100 toneladas por día.

Los $us 400 millones que la primera planta de urea genere por año, más los $us 800 millones que se proyecta obtener con la segunda factoría, sumarían un ingreso de $us 1.200 millones para Bolivia, lo cual significa “que la industrialización es uno de los caminos que el país debe seguir”, destacó Dorgathen.