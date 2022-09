Celular, coima en la ABC y BTV abren otra fase de tensiones dentro del MAS

La marcha del pasado jueves fue otra de las acciones ejecutadas por el MAS para mostrar unidad, luego de denuncias de división dentro de ese frente político que gobierna Bolivia.

Pese a que las cúpulas del Gobierno y del MAS se esforzaron en mostrar unidad por la gestión del presidente Luis Arce con una marcha “en defensa de la democracia”, el jueves 26 de agosto, tres días después se abrió otra fase de tensiones dentro de ese frente político por el extravío del celular del expresidente Evo Morales, corrupción en la ABC y por la cobertura del canal estatal BTV.

La marcha del jueves fue otra de las expresiones de unidad que lanzó el MAS luego de denuncias de división dentro de ese frente político. Entre junio y julio, por ejemplo, Arce, Morales y el vicepresidente David Choquehuanca, además de autoridades de gobierno y dirigentes del MAS, sostuvieron reuniones “periódicas” para analizar la coyuntura del país.

Tras la reunión de julio, Morales afirmó que “el MAS-IPSP es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Después de una amplia evaluación reafirmamos la decisión de trabajar unidos y fortalecidos por el bienestar de nuestro pueblo. Estamos en política por amor la patria y para cuidar las futuras generaciones”.

A pesar de ese anuncio de trabajo unido y fortalecido dentro del MAS, las acciones registradas después de la marcha del jueves de la semana pasada mostraron una nueva fase de tensiones internas en el MAS.

En orden cronológico, el domingo 28 de agosto, durante un acto proselitista en La Guardia, departamento de Santa Cruz, Morales perdió su teléfono celular. Este hecho abrió una serie de hipótesis que incluso llegaron a acusaciones de autoría a “infiltrados”, a la Embajada de Estados Unidos, periodistas y hasta a un “autorrobo”.

Al referirse a este hecho, Morales no dudó en apuntar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “El robo de mi teléfono celular ocurrió en un acto que contaba con la presencia del Ministro de Gobierno (Del Castillo) y su seguridad. Primera vez que nos pasa algo parecido en todos estos años de actividad política. No quisiéramos pensar que es parte de un ataque planificado para perjudicarnos”, escribió en su cuenta de Twitter el lunes.

Ayer jueves, Morales fue más allá y advirtió que se gesta un plan para “defenestrar” a la dirigencia de ese partido político con montajes y falsas acusaciones, a raíz del extravío de su teléfono móvil.

Del Castillo pidió calma a Morales y reveló que Morales no denunció el hurto de su teléfono celular ante reparticiones de la Policía Boliviana.

Por otra parte, este jueves el diputado Héctor Arce (MAS) denunció corrupción dentro de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por el presunto cobró de más de 18 millones de bolivianos para la adjudicación de una obra caminera entre Sucre y Yamparáez a una empresa china.

La denuncia de Arce apuntó al presidente de la ABC, Henry Nina, un exdirigente de los interculturales, un sector afín al MAS. Este viernes, el asambleísta oficialista aseguró que su acción de fiscalización lo hace en defensa del gobierno de Arce. Aseguró que no está en contra de la gestión gubernamental.

Esta denuncia también alcanzó al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, por ser cabeza del sector. La Fiscalía ya inició una investigación, allanó la oficina central de la ABC, decomisó documentación y arrestó al menos a dos funcionarios.

Al margen de esa acción, la tarde del jueves, Morales protagonizó una queja pública al presidente Arce, pese a que estaba junto al Mandatario antes de emitir su discurso en un acto en el trópico de Cochabamba.

Frente al micrófono Morales dijo: “hermano Presidente, anticipadamente, quisiera pedirle con mucho respeto que el gerente de canal 7 no me corte las intervenciones. Tengo información permanente que las veces que participamos en su invitación o por invitación, no siempre, nos cortan (la transmisión)”.

El expresidente pidió que haya libertad de expresión y que no corten la difusión de sus intervenciones en actos públicos.

La respuesta de Arce a Morales fue inmediata, pues a su turno, también en su discurso ante el público, le pidió evitar susceptibilidades porque “hay muchos intereses que los quieren dividir”.

“Yo quiero responder también a nuestro hermano Evo Morales para evitar cualquier susceptibilidad, creo que lo que menos tenemos que generar es susceptibilidad entre nosotros mismos, hay muchos intereses que nos quieren dividir y quieren generar dudas y peleas internamente”, señaló Arce.

El Jefe del Estado explicó que el canal estatal tiene dos canales por cuales se puede transmitir o salir en vivo. El primero es el 7.1 y el 7.2, ambos canales digitales y el último se trasmite sin cortes.

