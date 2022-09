El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales se quejó este jueves al presidente Luis Arce porque en el canal público Bolivia TV cortan sus intervenciones. El mandatario le respondió que se debe evitar las susceptibilidades, ya que “hay muchos intereses que los quieren dividir y quieren generar dudas y peleas internamente”.

“Hermano Presidente, anticipadamente, quisiera pedirle con mucho respeto que el gerente de canal 7 no me corte las intervenciones. Tengo información permanente que las veces que participamos en su invitación o por invitación, no siempre, nos cortan”, se quejó Morales ante Arce, durante un acto por el mes aniversario de Cochabamba.

Morales manifestó que debe haber “libertad de expresión” y más tratándose de los medios de comunicación del Estado.

“No es posible que se corte a algunos hermanos y hermanas del pueblo. Lo dijimos oportunamente que se evite esta forma de marginación, hermano Presidente”, indicó.

En respuesta, Arce le dijo que se tiene que evitar cualquier susceptibilidad. Señaló que Bolivia TV tiene dos canales: el 7.1 y el 7.2, en este último se transmite todo sin cortes.