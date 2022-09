Copa y Ponce retrucan a Quintana, lo llaman «cobarde» y dicen que es el único liwi liwi

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo en un acto de Cochabamba que la ciudad de El Alto es una “cueva de financiamiento de los europeos” y en otro evento en Los Yungas que el MAS no quiere personas liwi liwis (débiles).

Fuente: ANF

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, y la dirigente de la Confederación de Mujeres Interculturales de Bolivia, Angélica Ponce, por separado, llamaron “cobarde” al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, además dijeron que es el único “liwi, liwi” (débil) en el Movimiento al Socialismo (MAS) por haber sido uno de los primeros en refugiarse en la embajada de México durante el conflicto de 2019.

“Le quiero decir a este señor que no venga a hablar de El Alto, a decirnos injurias, porque es el primer cobarde que ha escapado, porque nosotros los alteños nos hemos quedado a dar la cara sabiendo que estábamos militarizados, sabiendo que la Policía andaba atrás de nosotros. Nos hemos quedado y no hemos ido a buscar hospedaje en la embajada de México, así que cuando quiera hablar de El Alto, primero piénselo bien. No nos provoque porque cuidado nos estemos viendo en las calles”, advirtió Copa en un acto en la ciudad de El Alto.

En las últimas horas, Quintana dijo en el ampliado de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que El Alto se convirtió, “en la cueva del financiamiento de los europeos y de los gringos para dividir El Alto y para fragmentar políticamente esa ciudad”.

A lo que Copa respondió: “Ahora es fácil hacerse a los machitos, es fácil decir, hay que tener convicción, modelos de hombres, son unos cuales (o) son unos tales, ¿Oiga por qué no ha dicho eso el 2019?, ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted para venir y decir a ver qué pasa? ¿acaso su lema no es patria o muerte? ¿Dónde estaban? Así que aquí nos vamos a respetar porque somos la única ciudad que ha dado el 77,7% al Gobierno (de Luis Arce) para que esté en el Gobierno”, cuestionó.

El exministro de la Presidencia de Morales, el exministro de Justicia Héctor Arce, el exministro de Defensa Javier Zavaleta, la exministra de Culturas Wilma Alanoca recurrieron a la embajada de México durante la crisis política en 2019, donde permanecieron en asilo durante un año; mientras que sectores del MAS rechazaban al gobierno de Jeanine Añez, los mismos que hicieron campaña en 2020.

En otro acto, el exministro aprovechó su discurso para estrellarse contra diferentes autoridades políticas, es así que en una de ellas dijo que el MAS no necesita “liwi liwis” (débiles) dentro del partido porque no están al ritmo de la lucha que viene realizando el partido azul.

A ese discurso, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Interculturales de Bolivia le recordó que él es el único liwi liwi (débil) porque se refugió en la embajada de México, ya que los militantes renovadores del MAS estaban en las calles dando el pecho a las balas.

“Los que estuvimos dando el pecho a las balas somos nosotros, somos los renovadores, somos los que hemos fundado el instrumento político; creo que es importante considerar, señor Juan Ramón Quintana, que el único liwi liwi (es) aquella persona que se ha escondido”, indicó.

Asimismo, le pidió a la exautoridad no manipular psicológicamente a las personas que participan de su discurso y le recordó que él viene de la derecha y ahora quiere ser de la izquierda, “sin Evo hemos recuperado la democracia”, afirmó.