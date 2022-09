Cultura del masismo cocalero

Notas en modo selecciones del Reader’s Digest.

Evo y su silogismo político.

“Del Castillo no respeta al MAS al decir que el gobierno no es para un partido. Cuando él dice no es para un partido político, yo puedo entender que: Primero él no respeta al MAS-IPSP. Segundo, puedo entender que no es del MAS- IPSP. Entonces, está diciendo: no molesten los del MAS-IPSP”. Reflexiones de Evo en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

Evo tiene toda la razón y su silogismo es impecable: El Gobierno no es para el País, ni para todos los ciudadanos; es para los masistas y para nadie más que no sea del MAS.

La libertad de expresión, en lógica masista.

Comunicado Ministerial: “Los actores políticos y la ciudadanía en general puedan expresarse de acuerdo a lo que su criterio personal le manda y señala. Sin embargo, no se debe olvidar que a las Autoridades del Gobierno se les debe reverencia y respeto”.

“Siento que tenemos exagerada libertad de expresión”. Dictamen irrefutable de Evo.

Bloqueos: Cultura y símbolo del Populismo Cocalero.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, califico el Bloqueo como: “Crimen internacional de genocidio”.

En Bloquivia, Evo lo convirtió en el símbolo y cultura de Populismo Cocalero.

Preguntando y mirando, se aprende.

Una pregunta: ¿Si el comunismo es malo, por qué en Uruguay en 15 años de alianza con comunistas, socialistas y tupamaros, hicieron al país crecer superando a Argentina y Chile en PBI por habitante?.

Una respuesta de Pukymon: Porque en Uruguay hay capitalismo, hay empresas privadas y se respeta la propiedad privada, lo mismo que actualmente en China y por eso la economía crece.

Pero si quieres ver cómo funciona el comunismo, basta ver a Cuba y Venezuela. Allí verás como estos países antes del comunismo; el uno era el más desarrollado de Latinoamérica y el otro el más rico de todos, luego con Castro, Chávez y el comunismo, se convirtieron en países miserables y donde todo aquel que puede y se anima huye, y mejor si es a Miami.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com