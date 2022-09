Denuncian que coima fue cobrada por el presidente de ABC y por su hermana

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

Fuente: El Deber

En una audiencia la Fiscalía señaló que el presidente de la ABC, Henry Nina, en persona junto a su hermana, cobraron $us 1,3 millones en marzo como parte de un soborno de $us 2,6 millones supuestamente comprometidos por una empresa china para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez . La autoridad aludida lo desmintió categóricamente.

Este medio preguntó sobre el cobro de la supuesta coima junto a su hermana. “Absolutamente falso. Que me muestren pruebas. El Banco Bisa debería tener las imágenes que demuestren ese extremo , no hay nada. Tengo dos hermanas, viven en Yungas, están casadas, están allá con sus esposos, vienen muy poco a La Paz”.

En montos de dinero, el caso Catler Uniservice ha quedado chico frente al actual, que implica al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, y a otros nueve funcionarios que presuntamente aceptaron el pago de un soborno de Bs 18,6 millones ($us 2,6 millones) de los cuales ya se pagaron Bs 10 millones ($us 1,3 millones), para direccionar la contratación de Bs 456 millones a la empresa china Harbour Engineering Company (Chec) por la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.

Conducta antieconómica, porque dirigió la adjudicación a una empresa que no cumplía los requisitos del DBC, favoreciendo a la empresa con un informe de calificación direccionado. No permitió que el Estado adjudique la construcción de la vía a la empresa con la mejor propuesta, ocasionando un daño patrimonial y a los intereses del Estado.

Chec recibió otros trabajos que fueron concesionadas durante el Gobierno de Evo Morales. En abril de 2016 el tramo Santa Rosa-Remanso-Puerto Villazón por un monto de $us 569 millones.

En noviembre de 2016, la construcción de la vía San Borja-San Ignacio de Moxos, por $us 210 millones. En 2017, Trinidad-La Moroña-Guayaramerín-Ramo La Moroña-Puerto Ustárez por $us 1.216 millones. En diciembre de 2018 la rehabilitación de la vía Santa Cruz-Trinidad-San Javier y Puerto Varador-Trinidad, por $us 71 millones. En el caso del tramo Charazani-Apolo-Tumupasa, sus dos tramos fueron aprobados este año por Diputados, serán financiados por Eximbank a un costo de $us 735 millones, de acuerdo con los datos oficiales. Este año comenzó la doble vía en Chuquisaca.