Diputada Álvarez: Delitos cometidos en caso Las Londras gozan de impunidad y protección de la Fiscalía

La diputada María René Álvarez, Creemos, reprochó la actuación del Ministerio Público que a 11 meses del proceso desestimó la evidente actuación una organización criminal en los delitos cometidos en el predio Las Londras que utilizando armas de fuego puso en riesgo la vida de muchas personas, entre ellas civiles, periodistas y policías.

Fuente: Prensa Creemos

“La Fiscalía no toma en cuenta que estas personas cometieron estos delitos puedan ser una organización criminal organizada siendo que hay las pruebas correspondientes, videos (…) hoy se cumplen 11 meses de impunidad para los delincuentes, para los criminales que cometieron tortura, secuestro, vejaciones y atentado contra la vida contra la integridad de muchas personas, entre ellos periodistas y policías”, fustigó.

El 28 de octubre de 2021, un grupo de encapuchados identificados como “interculturales” secuestraron, torturaron, amenazaron de muerte y otros delitos, a un grupo de, al menos, 17 personas entre trabajadores, policías y periodistas en la hacienda Las Londras al verse descubiertos en su intento de tomar por asalto las tierras de ese predio.

La determinación del Ministerio Público de no ampliar las investigaciones para establecer todas las implicaciones de los delitos cometidos es severamente cuestionada por la parlamentaria y las víctimas, debido a que está equivocada decisión genera por el riesgo que corre la vida de los denunciantes ante las veladas amenazas que en más de una oportunidad han recibido.

“Vemos una fiscalía entregada a un ordenamiento jurídico, una fiscalía que no cumple con sus funciones de velar por la seguridad de todos los bolivianos, sino para proteger a todos los delincuentes”, recriminó.

Álvarez, recordó a las autoridades del Ministerio Público y jueces a cargo del caso que toda la información acerca de los sucesos en Las Londras es de conocimiento de todo el país y que estas autoridades pretendes desconocer; es decir, que no existen para este proceso. “Lamentablemente la situación de la justicia en Bolivia empeora, una justicia que no respeta el debido proceso, las condiciones de precautelar la vida y la integridad de cada uno de los bolivianos”, dijo.