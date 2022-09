El entrenador del PSG contó qué sucedió entre Neymar y Mbappé tras el nuevo cruce en pleno partido ante Juventus

El delantero brasileño le reprochó una jugada al francés ante Juventus y el hecho no pasó desapercibido. “Lo hablaron entre ellos”, advirtió Galtier









* La jugada entre Mbappé y Neymar que abrió el debate

Fuente: infobae.com

El inicio de temporada del París Saint Germain es casi soñado. Más allá de algunos pasajes de juego irregulares, el equipo de Christophe Galtier ganó siete de sus ocho presentaciones entre los diversos torneos que afrontó y mantiene vigente su invicto. Sin embargo, la intimidad del vestuario no es la esperada por esta racha triunfal. El foco de conflicto que se desató en el “Penaltygate” entre Neymar y Kylian Mbappé fue disipado en primera instancia, pero durante el último partido de Champions League se encendió una nueva chispas que sembró preocupación.

Tras haber anotado dos goles, Kiki se marchó en soledad rumbo al área de Juventus tras una buena maniobra previa de Lionel Messi. Con su velocidad meteórica, quedó parado ante el arquero Mattia Perin en buena posición para rematar pero con una mejor opción de pase: Ney aparecía por el centro del área para empujar la pelota al gol. El francés decidió disparar, erró y el brasileño no se quedó callado: se lo quedó mirando fijo reclamándole la asistencia. Su compañero ni lo miró.

El tema no pasó desapercibido en los medios franceses y el entrenador Christophe Galtier otra vez debió salir a apagar la alarma de conflicto. “La relación entre Ney y Kylian es muy buena y no hablo de ella. Están asociados en los ejercicios, a menudo juntos durante el calentamiento. Hubo una situación de partido. Lo hablé con Kylian ayer y creo que lo hablaron junto con Ney”, expresó en la conferencia de prensa previa al duelo ante Brest de este sábado (desde las 12, hora Argentina) correspondiente a la 7ª fecha de la Ligue 1.

“La acción se desarrolla en dos etapas. Al inicio, a Kylian le cuesta dar el pase. Y el segundo momento en el que marca la diferencia en el área y no ve a Ney. Cuando ves las imágenes parece fácil pero en acción es más difícil. Hay dos segundos para tomar una decisión y Kylian está concentrado en el balón para rematar. Estoy convencido de que dará algunas asistencias a Ney. No he sentido ninguna tensión particular desde entonces”, aseguró intentando dar por terminada una nueva polémica.

El conflicto público entre Neymar y Mbappé se desató tras un penal (Foto: Gettyimages)

El medio deportivo RMC se preguntó tras ese juego si esta determinación de la estrella francesa era “el comienzo de una nueva polémica”. Mbappé había hablado tras el choque contra Juventus y si bien no se expresó sobre este hecho puntual, dejó al descubierto su pensamiento: “Siempre quiero llegar más alto, seguir mejorando. Podría haber marcado un tercer gol hoy. Pero creo que marcaré el sábado y también la semana que viene”.

El director técnico del PSG también debió salir a defender a Gianluigi Donnarumma, a quien eligió como titular al inicio de la temporada y viene de quedar señalado por el error en el descuento de Juventus: “Rotación en esta posición, no. A menudo olvidamos que Gigio es un portero joven. Notamos la mala apreciación del centro en el córner, que incidió ya que recibimos un gol. Pero prefiero recordar las dos paradas decisivas que hizo, dos paradas muy difíciles de hacer. Lo hablé con él, quiero un portero que salga a balón parado, con presencia. No quiero que este error detenga lo que quiero ver de él”.

A la espera de conocer los convocados, el DT afirmó que no hará descansar al tridente conformado por Messi, Neymar y Mbappé ante Brest, pero aceptó que es “posible” que alguno de ellos no juegue esta fecha para cuidar su físico.