Hay riesgo de débito de Bs 132 millones a la Gobernación tarijeña por deuda con ENDE

El gobernador de Tarija, Oscar Montes, advirtió que la justicia retuvo Bs 132 millones de la cuenta corriente del Gobierno Departamental por la deuda pendiente con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que responde a las obras por del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

La autoridad explicó que ya se remitió una solicitud al Órgano Judicial para que no se transfiera ese monto a título de débito a ENDE, en vistas de que se está gestionando un crédito de la banca privada para poder pagar la deuda y cancelar paulatinamente el capital como el interés, en un lapso no mayor a diez años.

“Si en caso no podemos llegar a tiempo con la plata del banco a pagarle a ENDE, la justicia ordena que esa plata vaya a ENDE, eso nos obliga a suspender la operación porque no podemos sacar un crédito para algo que ya no existe y no nos queda otra medida que cerrar la Gobernación, no voy a mantener una institución abierta que no puede sostenerse, eso significa dejar de pagar el Prosol, suspender las canastas (alimentarias), suspender todos los programas sociales que se puede, no vamos a suspender la atención de los ancianos que tienen que comer todos los días, los niños huérfanos”, mencionó a través de una conferencia de prensa.