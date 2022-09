Infanticidio-Suicidio: Erika tenía previsto “empezar de nuevo” y trasladarse a vivir a Sucre con su hija, dice su tía

“Sabemos los sentimientos que ella tenía. Estaba decidida a empezar de nuevo, me dijo que quería irse a vivir a Sucre y estábamos planificando su traslado para que viva junto con nosotros”, dijo a tiempo de pedir que se esclarezca este caso y las condiciones en las que estaba su sobrina con el padre de su hija.

Bacilia contó que su sobrina tenía una relación tormentosa con su expareja, con quien ya no estaba desde que comenzó su gestación. “(Erika) No podía salir porque la espiaba (su expareja), si la veía en la calle la insultaba y la acosaba”, señala Bacilia y agrega que el sujeto no dejaba a su sobrina compartir ni con hombres ni con mujeres.

La expareja de Erika fue arrestada el lunes, pero a las horas fue dejado libre, después que brindara su declaración informativa.