Lima revela documentación alterada y cheques de la coima para la construcción de la doble vía Sucre – Yamparáez

Documentación alterada que fue presentada para la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), y cheques de la coima fueron revelados por el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima.

Los poderes y la escritura de constitución entre la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) y CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd. son del 10 de diciembre de 2021. Sin embargo, la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) estableció que los formularios notariales (180-190), en los cuales se ha impreso el poder, recién fueron vendidos el 26 de enero de este año.

La empresa ya tenía que haber presentado los documentos el 26 de diciembre de 2021 y tenía que ser evaluado por la ABC el 5 de enero, es decir, que durante ese periodo de tiempo fueron alterados los documentos y luego fueron incluidos en el proceso de licitación.

Según Lima, esa es una “evidencia y una prueba contundente” que se modificó el proceso de contratación para que la empresa china pueda salir adjudicada en la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.

Dentro de este caso, Jesús Esteban A. B., un contador, fue contratado para realizar movimientos económicos “no acordes a su perfil económico” ni mucho menos a su supuesta empresa unipersonal de “consultoría contable administrativa, servicio de transporte, consultoría en ingeniería, construcción y mantenimiento de edificaciones y venta de maquinaria de construcción”.

De acuerdo a la información recabada por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 2021 el Número de Identificación Tributaria (NIT) de Jesús Esteban A. B. estaba inactivo y no podía emitir alguna factura ni mucho menos realizar algún trabajo o actividad económica lícita.

Lima reveló además los cheques que el empresario chino pagó a Jesús Esteban A. B. por un monto de Bs 9.393.000, es decir, la mitad del soborno pactado en Bs 18,6 millones por la construcción de la vía Sucre-Yamparáez.

Jesús Esteban A. B., emitió además facturas por un total de Bs 14.074.212 cuando su NIT se encontraba inactivo.

“Este ciudadano no tiene ni una maquinaria no tiene ni un solo tractor, no han podido haberle alquilado nada”, cuestionó Lima.

Jesús Esteban A. B. se encuentra aprehendido junto con el representante de la empresa CHEC, Jin Zhengyuan, quien en pasadas horas se benefició con la detención domiciliaria dentro de la investigación por irregularidades en el proceso de contratación de la obra en cuestión y trasladado a la ciudad de La Paz.

“Tenemos una prestación ficticia de servicios profesionales y comercio informal y ausencia de respaldo que sustente”, afirmó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

Este nuevo proceso fue abierto por el Viceministerio de Transparencia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.