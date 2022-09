Margarita: Cívicos de Tarija quieren paro indefinido, alcaldías y la “U” callan

Los alcaldes y la universidad de este departamento no se han pronunciado sobre el nuevo estudio del factor de distribución del campo Margarita-Huacaya, lo que supone también una afectación a la economía a esas instituciones.

La dirigencia del Comité Pro Intereses de Tarija ha convocado a una cumbre de instituciones para este jueves 1 de septiembre, ocasión en la que prevén analizar la posibilidad de realizar un paro indefinido a partir de la siguiente semana, en rechazo al nuevo estudio del factor de distribución del campo Margarita-Huacaya y exigiendo respeto a los intereses de la región. Sectores e instituciones afines a la línea del partido de Gobierno no se han referido al tema, pese a que la reducción de recursos, por concepto de renta petrolera, también les afecta.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, informó que tras la reunión realizada el martes en horas de la noche en la que participaron las instituciones que son parte de la casa cívica, junto al Alcalde de Tarija, el Presidente del Concejo Municipal, secretarios de la Gobernación, diputados, senadores y asambleístas departamentales, se resolvió rechazar el informe técnico de YPFB basado en el estudio de DeGolyer and MacNaughton (D&M), que determina el cambio del factor de distribución y afecta las regalías e intereses del departamento, estableciendo una participación del 46,82%, mientras que Chuquisaca recibe el 53,1%.

En esa misma línea, han determinado apoyar y respaldar el paro de 48 horas impulsado por el Comité Cívico de Yacuiba, por el incumplimiento y desatención del Gobierno Nacional. Esa medida culmina este jueves.

Asimismo, los cívicos determinaron proponer en la Cumbre Cívica Política y Social de este jueves 1 de septiembre, la organización y movilización inmediata para realizar un paro general en el departamento de Tarija. Además, de hacer conocer a todas las instituciones y organizaciones sociales la afectación económica por este nuevo estudio de factor de distribución, para que puedan respaldar la medida de protesta en defensa de las regalías.

“Finalmente exhortamos a todas las autoridades oficialistas y opositoras del departamento, además de presidentes de organizaciones cívicas, sociales, sindicales y empresariales, a sumarse a esta gran gesta tarijeña. (…) hasta que se anule este informe trucho que nos quiere arrebatar regalías a los tarijeños”, mencionó.

Silencio en la AMT y la UAJMS

El País buscó contactar al presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Williams Guerrero, para conocer si habrá alguna representación de esta entidad en la Cumbre de Instituciones, tomando en cuenta que las alcaldías también verán mermados sus ingresos por concepto de regalías e IDH. Pero no se pudo establecer comunicación. Funcionarios de esa entidad confirmaron que llegó una carta de invitación formal por parte del Comité Cívico.

Similar situación sucedió con la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), pues el rector, Eduardo Cortez. La casa de estudios superiores de igual manera recibirá menos recursos.

Cabe mencionar, que, según una publicación de la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI), organizaciones sociales y asambleístas de Tarija, entre ellos José Yucra, supuestamente expresaron su conformidad con el actual factor de distribución del campo Margarita, luego de haber sostenido una reunión en la ciudad de La Paz con el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, viceministros y directores del sector energético.

Al respecto, el titular del Comité Cívico de Tarija señaló que este tipo de accionar le genera “rabia y pena”, porque no puede entender que se acepte la reducción de recursos que afectan a diferentes sectores.

“No puedo creer que estén de acuerdo con que nos arrebaten recursos económicos que nos van a afectar a todos. Que nos quiten estos recursos de manera totalmente arbitraria, ilegal, con un informe trucho, que no tiene pies ni cabeza, con un informe que no tiene sustento técnico y científico. ¿Para qué? Para defender una postura política, para defender a un partido político”, expuso.

Ávila instó a las autoridades afines al partido en función de gobierno, despojarse de los colores políticos y ponerse la camiseta de Tarija, para defender los intereses del departamento.

“Esta situación va afectar a los municipios, a la Gobernación. En los municipios va afectar en el cumplimiento con el desayuno escolar de los niños, va afectar en la canasta del adulto mayor, va afectar en proyectos de agua potable, salud, caminos, etc.”, advirtió.

Transporte y campesinos aun no fijan postura

Respecto a la iniciativa planteada por el Comité Cívico de Tarija, la Federación Departamental del Autotransporte “15 de Abril” no ha confirmado ni descartado sumar su respaldo a este paro general. Por el otro lado, desde la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct) han expresado su disconformidad con el hecho de que pueda darse un paro, primero exigen conocer a detalle, con documentación oficial, si en efecto existe afectación económica o no. En caso que hubiese, no descartan sumarse a las medidas de protesta.

“Nosotros vamos a ver qué instituciones se hacen presente en la Cumbre, nosotros ya no queremos ser la punta de lanza, porque después dejan solo al Transporte. Hay algunos dirigentes que salen a la palestra y no tienen bases que los respalden, es necesario que puedan participar instituciones representativas para poder encarar esta medida”, expuso el dirigente del Transporte, Gabriel Pérez.

A su turno, el dirigente campesino, Elvio Díaz, enfatizó que la situación económica de las familias tarijeñas es complicada y una medida de esta magnitud es demasiado perjudicial. Por ello, instó a las instituciones tarijeñas agotar las vías del diálogo, en lo posible conformar una comisión interinstitucional que acuda a la ciudad de La Paz a buscar la información requerida.

“Supuestamente le han dado más a Chuquisaca y menos a Tarija, igual vemos dudoso ese informe, como tarijeños vamos a estar para defender los intereses. Pero nosotros no conocemos un informe oficial de la Gobernación, Asamblea o Gobierno sobre este tema, entonces pedimos que esto se pueda socializar”, manifestó Díaz.