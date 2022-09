Ministro convoca a reunión a alcaldes de los Yungas y critica actitudes infantiles de la dirigencia cocalera

“En tres oportunidades no han venido, se han sentado, no se han aguantado, la tercera no asistió ninguno de los dos, razones tendrán, deben querer desgastar, pero no lo harán, porque esta, su autoridad, tiene formación sindical, técnica, y no me deja sin sueño las actitudes infantiles de estos dirigentes, porque un dirigente serio sabe cuándo debe sentarse a dialogar, no hacer lo que se hace en este momento, sacar compañeros, cuando tranquilamente ya hubiéramos solucionado”, dijo el titular.