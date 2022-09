Presidente de Always declara que jugador Borja dio negativo en prueba de alcoholemia

Aaron Aldunate Terceros

Fuente: https://www.opinion.com.bo

Andrés Costa presidente del club Always Ready declaró en su llegada al país que desde su conocimiento el jugador Jonatan Borja solo tuvo un acto de indisciplina en la institución «millonaria» además de dar negativo en la prueba de alcoholemia que le realizaron al ecuatoriano a pedido del director técnico Julio César Baldivieso.

«El día de ayer hablamos con el profesor Julio (Baldivieso), no descartamos tener una solución por el bien del fútbol boliviano, no consideramos bueno seguir discutiendo, nosotros tenemos una posición fuerte y el profesor tiene la suya y creo que no se va a llegar a un punto de entendimiento en esas posiciones pero si queremos volcar la página», afirmó Costa.

Contrario a lo declarado por el director técnico Julio César Baldivieso en el programa » Vamos Ya», el presidente del cuadro rojiblanco mencionó en su llegada al país, «por informes de los doctores nos enteramos que Borja falto al entrenamiento por problemas gástricos, se le realizaron las pruebas de alcoholemia pertinentes a solicitud del profesor Baldivieso y entiendo que estas salieron negativas».

El presidente también adelantó que el club Always Ready retirará toda acción legal presentada en contra de Julio César Baldivieso además de mencionar como seguirá el tema de Borja con el club, «entiendo que Borja en todo el tiempo que ha estado en el club, solo una vez tuvo un acto de indisciplina, después de eso no tuvimos conocimiento de otro caso, el tema de Borja lo está manejando el doctor Ortíz, yo recién llegué al país y me estoy interiorizando de todos los detalles, yo he pedido a mi dirigencia solucionar el problema teniendo todas las pruebas y sustentos legales por el bien del fútbol boliviano, y buscar el camino de la paz, de lo contrario nosotros nos consideramos buenos para jugar los partidos en otros terrenos y consideramos que tenemos todas las armas para ganar», aseveró la autoridad de Always Ready.