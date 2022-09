Roger Federer perdió en el dobles junto a Rafael Nadal en su último partido como tenista profesional

Fuente: Infobae

El O2 Arena de Londres será el estadio que quedará para siempre en la historia por albergar uno de los eventos más significativos en el tenis: Roger Federer le puso un punto final a su trayectoria deportiva en el primer duelo de dobles de la Laver Cup en compañía de otra leyenda, Rafael Nadal. Puede que el resultado no los acompañó, porque cayeron por 4-6, 7-6 y 10-9 contra los norteamericanos Jack Sock y Frances Tiafoe, pero fue una celebración que ningún amante del deporte podrá olvidar jamás.

El encuentro comenzó con Su Majestad muy conectado con el público, que festejó con euforia su primer punto que llegó a través de una gran volea y también se hizo escuchar en una atípica jugada que lo tuvo como protagonista: un passing shot que cruzó de lado filtrándose por uno de los soportes de la red para poner el 2-1 en el marcador.

El primer parcial transcurrió muy igualado, con ambas parejas esforzándose para aprovechar al máximo sus posibilidades pero jugando puntos cortos y sin ceder oportunidades de quiebre. Recién sobre el cierre, Sock y Tiafoe pudieron lograr el break en el 4-4 pero Federer llegó al rescate con un gran remate. Y acto seguido, Nadal aprovechó en la red la única bola de quiebre que tuvieron para asegurar el 6-4 en el set inicial.

La dupla americana empezó con más ímpetu y mostró mucha más precisión en el arranque del segundo parcial, lo que les permitió tomar la delantera por 2-1 con un break. Pero esa ventaja no duraría mucho, ya que –pese a confirmar el quiebre– los europeos no dieron el brazo a torcer: se pusieron 3-3 con una gran volea ‘made in Federer’ que llegó después que el umpire sancionó un doble golpe de Tiafoe.

Allí el partido volvió a entrar en un terreno de mucha igualdad y creció la tensión. Más allá del contexto de torneo de exhibición y el adiós de Federer, la competitividad era muy notoria. Con el marcador 5-5, el tándem europeo salvó seis pelotas de break y dio batalla en un game que duró casi 12 minutos para finalmente tomar la ventaja.

Su Majestad aportó algunos toques de calidad en la red, mientras que Rafa se esforzó desde el fondo a puro despliegue. Los americanos lo tuvieron cuesta arriba pero forzaron el tie-break, donde aprovecharon la primera de las cuatro posibilidades que tenían para ganar el set por 7-6 e igualar el partido.

En el super tie-break definitorio (al mejor de 10 puntos) apareció la fiereza de las leyendas, sobre todo de un Rafa Nadal que dio la cara para darle a Roger Federer una despedida victoriosa. Los americanos atacaban al jugador suizo, visiblemente extenuado, pero los europeos dieron la cara a puro corazón ante una dupla americana que no se dejó amedrentar por el público. Su Majestad hizo explotar las gradas con un ace que significó el 6-5 y con un toque mágico en la red que puso el 7-7 en el marcador.

Tiafoe recibió el abucheo de los presentes en el O2 Arena de Londres por un tiro que dio directo en el cuerpo de un Federer que se mostró emocionado en sus últimos puntos como tenista profesional. No pudo capitalizar un match point con el partido 9-8 y la victoria cayó para el lado de Jack Sock y Frances Tiafoe, que ganaron por 10-9 la reñida definición.

PREVIA

El horario de inicio pautado para este duelo estuvo asociado a la duración del enfrentamiento que previamente mantuvieron el británico Andy Murray con el australiano Alex de Miñaur, quien se llevó la victoria por 5-7, 6-3 y 10-7. Ese choque comenzó a las 19 de Londres (15hs de Argentina), y tuvo una larga duración con respecto al resto, por lo que Su Majestad y Rafa tuvieron que aguardar más de lo esperado para hacer su histórica presentación.

El representativo europeo se había colocado 2-0 arriba tras las victorias del noruego Casper Ruud ante Sock (6-4, 5-7 y 10-7) y el sólido triunfo del griego Stefanos Tsitsipas sobre el argentino Diego Schwartzman (6-2 y 6-1). Esas primeras dos presentaciones de la jornada tuvieron una duración de 1 hora 50 minutos y 1 hora 17 minutos.

No obstante, el duelo Murray-De Miñaur hizo crecer la expectativa a tope porque solamente el primer parcial duró 1 hora y 21 minutos (lo ganó Murray por 7-5). Finalmente, la segunda y la tercera manga quedaron en manos del jugador australiano.

Roger ya estuvo presente en el estadio londinense durante el inicio de la acción de este torneo exhibición que nació en el 2017 gracias a su impulso. Durante la presentación de los equipos, Federer saltó en el último lugar detrás de Tsitsipas, Murray, Ruud, Nadal y Novak Djokovic ganándose una imponente ovación de los miles de espectadores presentes.

Si bien estrictamente será la despedida de Su Majestad del tenis profesional, las estadísticas indicarán que el suizo de 41 años jugó su último partido en el circuito fue el 7 de julio del 2021 cuando el polaco Hubert Hurkacz lo superó por 6-3, 7-6 (4) y 6-0 en los cuartos de final de Wimbledon, marcando su primera derrota en tres sets en el All England Club en 19 años.

A más de un año de aquel suceso, y a una semana del anuncio oficial de su despedida del tenis, el legendario jugador ya entrenó con sus compañeros de equipo en la Laver Cup que tiene una particularidad ya que está conformado por el reconocido Big Four que dominó el circuito en las últimas dos décadas.

La maldita lesión en la rodilla impidió ver la mejor versión de Roger durante los últimos años y lo terminó empujando al retiro, más allá de que intentó recuperarse durante los meses pasados con el deseo de retornar a Wimbledon o al abierto de Basilea en su país. No logró mejorar y decidió dar un paso al costado en la Laver Cup que él mismo impulsó en el 2017 en Praga.

“Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje hacia mi estaba claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, explicó en el comunicado que viralizó la semana anterior.

Ganador de 103 títulos en singles, entre los que se destacan los 20 Grand Slam (8 Wimbledon, 6 Australia Open, 5 US Open y 1 Roland Garros), la trayectoria de un mito del tenis se cerrará con 1251 victorias y apenas 275 derrotas, además de ostentar el récord de liderar el ranking mundial a lo largo de 310 semanas (solamente superado por Djokovic, con 373).

Entre enero del 2020, tras llegar a semifinales del Australian Open, y julio del 2021 cuando cayó en Wimbledon, Roger apenas saltó a cancha en 20 ocasiones, incluyendo una derrota en la primera ronda del ATP 250 de Suiza ante el español Pablo Andújar y dos caídas en sus segundos partidos del torneo en Doha y Halle.