«Si mantenemos Camachizada o Jhonnyficada la lucha por el Censo vamos a perder», dice Oscar Vargas

A poco menos de 60 horas del Cabildo por el censo, el periodista Oscar Vargas planteó en una entrevista con Asuntos Centrales que solo haya un orador y una pregunta en la concentración en El Cristo, que espera a 1 millón de personas desde las 17:00 horas de este viernes.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«El único orador debe ser el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y solo se debe hacer una pregunta a la gente, que debe ser si está de acuerdo o no con la lucha para que el censo se haga en 2023 y no en 2024. El Gobernador Luis Fernando Camacho debe evitar hablar en la testera del Cabildo, de manera de no dar pie a que se diga que el Cabildo ha sido politizado. Debe mostrar desprendimiento, aunque a veces es difícil que ocurra por los cálculos o los intereses de su entorno», dijo Vargas, que actualmente es el director del canal televisivo Solo Noticias.

El comunicador también considera que se deben analizar otras medidas que no sea el paro indefinido, debido a que las empresas sufren por las presiones impositivas y problemas económicos. «No se debe incluir el tema del revocatorio en la agenda del Cabildo, porque se puede desviar del centro de atención que es el censo. Además, las autoridades elegidas por voto deben cumplir sus mandatos. Pero en la consulta se deben tener temas como la lucha contra el narcotráfico, la reforma judicial y la lucha contra el avasallamiento de tierras», expresó Vargas, que hace años fue parlamentario y presidente del Concejo Municipal.

En la entrevista, Vargas dijo que un paro indefinido es imposible de ocurrir. «No se equivoquen», apuntó, a tiempo de recomendar que esta lucha por el censo no se enfoque ni en Luis Fernando Camacho ni en Jhonny Fernández. «Si mantenemos la lucha por el censo Camachizada o Jhonnyficada, vamos a perder. Hay una sensación de angustia en la gente por estas peleas», manifestó.

A propósito de las tensiones que se vieron durante los festejos de Santa Cruz entre las autoridades locales, dijo haber tenido la esperanza de que Jhonny Fernández «pueda recapacitar». «Sin embargo, creo que Jhonny encontró un camino y es el del MAS», acotó.