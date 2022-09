Sin identidad ni libertad; Miguel es el indígena preso en San Pedro sin saber por qué

“Sé que la Defensoría del Pueblo no ha hecho nada, los indígenas de Pilón Laja lo han respaldado, entonces debería actuar el defensor. Miguel Supa está preso desde marzo, sigue ahí por no tener documentos. Lo paradójico es que nadie puede asumir su defensa porque no tiene documentos de identidad, pero sí pueden mantenerlo detenido”, cuestionó Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de Fundación Tierra.

Según Alex Villca, de la Contiocap, hasta ahora no pudieron acceder al cuadernillo de investigación para conocer a fondo lo ocurrido.