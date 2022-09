Vagón del tren amanece «grafiteado»; identifican a encapuchados e inician investigación

La Operadora del Tren Metropolitano de Cochabamba ya realizó la denuncia ante la Policía, instancia que ya inició las investigaciones. La empresa de seguridad encargada de su cuidado también correrá con responsabilidades.

Fuente: Bolivia TV (Video)/Opinión

Los cochabambinos amanecieron con una mala noticia. A tan solo 15 días de haberse inaugurado, un vagón del Tren Metropolitano amaneció “grafiteado” con la frase “no violarás”. El hecho despertó el repudio de la población de este hecho al que catalogan de vandálico.

“Es un atentado contra el tren metropolitano. Son personas que no quieren el progreso, son personas que, creemos, son unos malvivientes que están destruyendo nuestro patrimonio que es el tren metropolitano. Como operadora estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto marche. No solo ha sido esto: nos encontramos con piedras en los rieles, con basura, nos roban los cables, tenemos transportistas que no saben utilizar la vía en placa y ahora esto”, lamentó el director general ejecutivo de la Operadora Mi Tren, Junior Vega.

REGISTROS

De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió entre las 4:00 y 4:30 de hoy. En medio de la oscuridad de la noche, dos personas encapuchadas, una de ellas mujer, burlaron la seguridad de las instalaciones férreas e ingresaron a la Estación Central San Antonio por la parte posterior o sur del predio, a la altura de la calle Angostura.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, los malhechores “se dieron su tiempo” y comenzaron a “grafitear” el vagón a las 4:38. Utilizaron pintura al agua y acrílica, la cual estiman “se va poder limpiar”.

La Operadora del Tren Metropolitano ya inició las acciones legales del caso y sentó una denuncia en la Policía. De igual manera, solicitaron informes a la empresa encargada de la seguridad del predio y piden que esta sea incluida en las investigaciones policiales.

Por ahora la aseguradora evalúa los daños y la forma de revertir el daño. “Sin embargo esto no se va quedar así. Las investigaciones tienen que darse. Esto es un atentado contra los bienes del Estado, contra el Tren Metropolitano”, informó Vega.

A pesar del incidente los viajes continúan en los horarios anunciados.