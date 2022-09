Viceministro de Autonomías: Camacho admitió que no podía decir que el Censo “va a ser en 2024” porque le “quemarían la casa”

Fue el 15 de agosto en la reunión con la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE), según lo reveló el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.

La Paz, 06 de septiembre de 2022. – Fue el 15 de agosto en la reunión con la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ante la evidente propuesta censal inconclusa de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el gobernador Luis Fernando Camacho dijo que no podía decir al pueblo cruceño que el Censo se tendría que realizar el 2024 porque “le quemarían la casa”.

Así lo reveló el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, quien participó de esa reunión, al igual que en todos los encuentros de socialización del Censo de Población y Vivienda que se ejecutó del 8 al 26 de agosto.

“Muy pocos saben este dato, no lo dijimos, pero cuando se hace la mesa técnica en Santa Cruz, al no tener completo el planteamiento Santa Cruz, Camacho dice que él no puede salir de la reunión y decir (al pueblo) que (el Censo) puede ser el 2024 porque le podían quemar la casa, lo dice textualmente él en la reunión”, afirmó Ruiz en declaraciones a La Razón radio.

Ruiz ratificó su afirmación en tres ocasiones y puso por testigos a los asistentes a la reunión, incluido al rector de la Universidad, Vicente Cuellar, quien también reconoció que la propuesta que ellos tenían para celebrar el Censo en 2023 “estaba incompleta”.

“Si no se trata de provocar y explotar contra Santa Cruz, es algo que él (Fernando Camacho) lo dijo en la mesa técnica”, insistió.

Señaló, incluso, que “si alguien le mintió a Santa Cruz fue su Comité (Interinstitucional) que no tuvo la propuesta (para el Censo) y mandó a medidas de presión” el 25 de julio y el 8 y 9 de agosto.

El Comité llevó a los paros en esas dos ocasiones en demanda de que el Censo se realice en 2023, aunque no contó con el apoyo de la mayoría de los municipios del departamento y tampoco de la población.

Luego de esas medidas, el gobernador Camacho amenazó incluso con ir a un paro de 72 horas o a un paro indefinido para que el Ejecutivo ceda a sus peticiones, además de anunciar que no invitará a las autoridades nacionales a los actos por la efeméride departamental, el 24 de septiembre.

Sin embargo, las posturas radicales de Camacho no fueron respaldadas por la denominada Cumbre por el Censo, convocada por el Comité Interinstitucional para el 2 de septiembre. Esa instancia convocó a un cabildo para el 30 de septiembre, después de los festejos por la efeméride departamental y de la Fexpocruz.

Ruiz instó a que antes de asumir medidas de presión el Comité Interinstitucional concluya su propuesta porque el tiempo “se acorta cada vez más”.

“Santa Cruz tiene que terminar su propuesta y de manera responsable no mandar a medidas de presión, ése es el desafío inmediato”, dijo.

Sostuvo que Camacho y todos los actores del Comité se “dieron cuenta de que el pueblo boliviano quiere la reactivación económica y es por eso que no han tomado medidas de presión en este mes aniversario, creo que por eso mandan a su cabildo al 30 de septiembre, seguramente para no perjudicar la feria, que es una de las ferias más importantes de Bolivia”.