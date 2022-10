Arias pide a Arce convocar a una cumbre nacional para definir la fecha del censo

Pedido. Reiteramos nuestra posición, se puede hacer el censo en octubre de 2023 y creemos que se debe cerrar el proceso que se habló con el Presidente, afirmó Arias a tiempo de considerar que el gobierno «ignora» a la alcaldía de la Paz Al no convocar la a la mesa técnica.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, reitero que la posición de la Comuna paceña es que el censo se realice en octubre de 2023 y, en este marco, pidió al presidente del Estado Luis Arce, a convocar a una Cumbre nacional para definir el tema.

«Reiteramos nuestra posición, se puede hacer el censo en octubre del 2023, y creemos que se debe cerrar el proceso que se abrió con el Presidente, el Presidente abrió un proceso de consulta, falta que este proceso se cierre en una gran cumbre, donde participa el Consejo Nacional de autonomías, los los nueve alcalde de la capital más El Alto, y ahí pongamos en la mesa nuestro consensos, nuestros disensos y que al final de cuentas como es una facultad privativa del Presidente, él tomé la decisión final, pero falta cerrar esto», dijo.

Arias afirmó que «no se puede ningunear a ningún pueblo» para la toma de decisiones. «Yo creo que nos está demostrando que no se puede ningunear a ningún pueblo, no podemos ningunear a ningún departamento, hay que tomar en cuenta las fuerzas que se están moviendo y por eso nosotros planteamos, reiteramos nuestra posición se puede hacer el censo octubre del 2023.

Reafirmamos: tenemos argumentos técnicos para censo en octubre 2023. Que el Gobierno llame a una cumbre con el Consejo Nacional de Autonomías y con alcaldes de capitales más El Alto; expongamos razones, y que @LuchoXBolivia cumpla su competencia exclusiva”. #Censo con consenso pic.twitter.com/epT4IhQihe — Iván Negro Arias Durán (@ivanariasduran) September 30, 2022

Ante la decisión Del Cabildo cruceño, de conceder 21 días al Gobierno para que fijé la fecha del censo y de cumplirse el pedido se anuncia un paro indefinido, el alcalde Arias sugirió al presidente Luis Arce convocar a una Cumbre nacional con participación ge gobernadores, alcaldes de las capitales y El Alto, y el Concejo Nacional de Autonomías, para evitar tensión, división y confrontación entre bolivianos.

«Por eso proponemos que el Presidente, para evitar esta confrontación entre bolivianos, convoque a una cumbre nacional donde esté el Concejo Nacional de Autonomías, estén los nueve alcaldes de las capitales más El Alto y nos sentemos, digamos nuestras verdades y dejemos al final de cuentas que sea el Presidente que tome la mejor decisión», dijo Arias.

El Alcalde de La Paz, en ese sentido, reprochó que, en su opinión, el Gobierno «ignore» a la Alcadía del municipio paceño al no invitarla a la reunión con el Instituto Nacional de Estadistica (INE). Aseguró que en la convocatoria solo se menciona a la universidad estatal, el municipio y las asociación de municipios cruceños para la cita del 11 de octubre en la sede de gobierno .

«Lo que yo he leído es que están invitando a Santa Cruz, no han nombrado a La Paz y están ignorándonos, nos están ignorando; yo no tengo problema, si me invitan voy a estar, pero hasta ahora lo que yo he leído es que están invitando a Santa Cruz para el 11 )de octubre), y no se trata de hacer reuniones aisladas, ya hemos tenido esas reuniones», dijo Arias a los periodistas

Fuente: El Mundo