Arzobispo Centellas: “Ojalá que hoy se dé solución a este conflicto que está viviendo Bolivia y sobre todo Santa Cruz

«Espero que exista una voluntad política de apostar por la pacificación y no por la conflictividad», manifestó el arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas.

Charles Muñoz Flores

Fuente: Red Uno

El arzobispo de Sucre y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Ricardo Centellas, espera que el diálogo nacional por el Censo en Cochabamba pacifique el país con diálogo que logre consensos y con la participación de todos los sectores en conflicto como Santa Cruz.

“Ojalá que hoy día se dé solución a este conflicto que está viviendo Bolivia y sobre todo Santa Cruz con el paro indefinido, espero que exista una voluntad política de apostar por la pacificación y no por la conflictividad, (además) de reconocer que el censo es un derecho de Bolivia y no una acción particular de un partido”, señaló monseñor Centellas.

El vicepresidente de la CEB espera que se pueda solucionar este conflicto por el bien de Bolivia.

“Esperamos que esto termine el día de hoy y mañana o esta tarde misma Bolivia este gozando de una tranquilidad, porque si no se da solución a esta conflictividad seguro que la violencia, los enfrentamientos continuarán y se agravarán”, expresó

“Esperamos que hoy exista esa voluntad política para pacificar el país y no encontrarnos en tantos enfrentamientos que no tienen ninguna razón de ser”, remarcó el arzobispo.