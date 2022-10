Bolivianas piden en su día menos regalos y más políticas que cesen violencia

Bolivia conmemoró este martes el Día de la Mujer Boliviana con el mensaje de que “el 11 no se celebra, se lucha” y con el llamado a dejar de lado las felicitaciones y que se trabaje en políticas para que cesen los feminicidios y se proteja a las mujeres que han roto con la espiral de violencia.

En lo que va de año ya se han registrado 74 feminicidios, por eso Mercedes Cortez, coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, consideró en declaraciones a EFE que este no es un día para “las felicitaciones, los abrazos, o los regalos porque nos están matando a las mujeres”.

“Nos matan cada día, nos violan. Cada hora violan a una mujer, a una niña y no puede continuar esta situación”, añadió Cortez desde la ciudad de Cochabamba.

En esa ciudad varias mujeres portando pañuelos azules colocaron en una plaza un ataúd con el mensaje “basta” y al lado varias cruces de color rojo con los nombres de cada una de las víctimas de feminicidio, además de carteles con mensajes como “la violencia deja marcas, no verlas deja feminicidios”.

La actividad hace parte de una exposición de la Fundación Voces Libres para visibilizar objetos como cuerdas, cables, cuchillos, palos, armas de fuego, almohadas, entre otros, que han sido usados para asesinar a mujeres y niños.

“Estas herramientas que han sido letales para las mujeres, no es que una muestra más de que el patriarcado está presente en los hombres que son los autores de feminicidio y que lamentablemente el Estado sigue a vista y paciencia permitiendo con la impunidad que este flagelo siga creciendo cada día”, señaló.

El 11 de octubre fue instituido como Día de la Mujer Boliviana en 1980 por la entonces presidenta, Lidia Gueiler, como homenaje al natalicio de la poetisa Adela Zamudio, considerada una de las precursoras del feminismo en Bolivia.

Cortez insistió en que urge una política integral para las mujeres “para ayudarlas cuando rompen el círculo de violencia, solo tres de cada diez mujeres van a animarse a romper el silencio, todavía la sociedad naturaliza la violencia y no quiere involucrarse, pues se piensa que es un problema de dos”.

La Fundación Voces Libres también señaló que los feminicidios no han disminuido, todo lo contrario, las cifras “no se computan a las mujeres que se cansaron de pedir ayuda y que se han suicidado porque no soportaban más violencia. Tampoco se toma en cuenta a las 145 víctimas de tentativa de feminicidio, cuyos agresores trataron de matarlas y no pudieron por razones ajenas a su voluntad”.

“La lucha contra la violencia es discurso electoral, pero no hay hechos. Ningún municipio le asigna, ni siquiera el 5 % de su presupuesto a la lucha contra un monstruo que está devorando a las familias bolivianas y a generaciones de niños huérfanos”, indicó la organización en un comunicado.

Acciones oficiales

Por otro lado, en una cárcel de mujeres en la ciudad de La Paz se realizó una especie de desfile de modas en la que cada una de las reclusas participó y que hace parte de las actividades para instruirlas y que puedan aplicar cuando recuperen su libertad.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo a EFE que se vienen realizando varias actividades para “darle un lugar a las mujeres privadas de la libertad” y que “fruto de todo ese trabajo es todo el abanico de opciones” y de actividades que se han generado para ellas.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que afirmó que “la mujer es el corazón de nuestra Revolución Democrática y Cultural, ejemplo de fortaleza y vanguardia de nuestra lucha contra el patriarcado, que es la causa principal y estructural de violencia, opresión, dominación y explotación contra las mujeres”.

El Gobierno presentó en julio al Parlamento las modificaciones de la ley 348, vigente desde 2013 y que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, pero hasta el momento el tema no ha prosperado en el Legislativo.

Además, ante los recurrentes feminicidios y casos de violencia machista, el Gobierno declaró esta gestión como el Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización.