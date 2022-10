Calvo dice que tiene al SIN «en el coto», enfrenta 23 juicios y suspendió cirugías de sus pacientes

«El paro va», afirmó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en una amplia entrevista con Asuntos Centrales, desde su casa, en el primer día de su detención domiciliaria de 24 horas, endurecida por el juez Primo Flores.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Calvo volvió a cuestionar al juez que le privó casi totalmente de su libertad el miércoles y narró el drama personal y familiar que vive por el encierro.

«El juez ejerce un papel de Dios. Te quita tu libertad, te rompe tu economía y te fracciona a tu familia. Soy el que recoge a uno de mis hijás del colegio y he tenido que pedir ayuda a mis familiares. También he tenido que solicitar a las dos clínicas en las que trabajo que me bloqueen las atenciones médicas a mis pacientes.

He hablado a los que están en post operatorios, muchos lo entienden y se solidarizan. También he tenido que suspender esta semana tres cirugías. Esto también me desequilibra económicamente, porque vivo de mi trabajo. Me queda afrontar esta lucha y lo hago porque amo a Bolivia y a Santa Cruz.

Dios pone en el camino las soluciones. Iré viendo cómo acomodar la carga de una persona que vive de su trabajo, con cuatro hijos menores de edad que son dependientes», sostuvo.

Relató que antes del endurecimiento de su detención domiciliaria atendía. los martes y jueves entre cinco a seis pacientes por día y los lunes miércoles y viernes los dedicaba a sus actividades cívicas. «Tenía un consultorio propio, pero lo tuve que cerrar, ya que todas las tardes enfrento audiencias judiciales y no puede realizar gastos en secretaria y otros servicios.

Tengo a Impuestos montado en el coto, con procesos por todo y por nada. Me hacen verificaciones diarias, ya no en el consultorio, sino en las dos clínicas por cada pago y cobro que hago. Me han dado tres planes de pago. Enfrento 23 procesos judiciales, de los que 15 son por dos diputados del MAS, Rolando Cuéllar y Hernán Hinojosa, ambos con muchas denuncias en su contra. Me enjuician porque los miro feo, porque lós saco la lengua o les digo diputadillos.

Buscan cualquier cosa para tenernos distraídos de la lucha cívica, en complicidad con la Fiscalía, vulnerando mi derecho al trabajo y el derecho de mis hijos a la alimentación», manifestó.

Sobre la demora de su retorno de Cochabamba, que provocó la modificación de su medida sustitutiva, dijo que tenía su pasaje en un vuelo de BOA fijado para las 19:45, que le debía permitir arribar a Santa Cruz de la Sierra a las 20:35 y estar en su casa a las 21:00, pero se dio la demora de más de una hora. «El retraso no fue por responsabilidad de mi persona», acotó.