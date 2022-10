Camacho inicia el décimo día del paro cuestionando el actuar de los ministros de Gobierno

Unión. El Comité Pro Santa Cruz festejó sus 72 años de fundación con una misa de bendición.

Luis Fernando Camacho inicia el décimo día del paro indefinido que exige al Gobierno la realización del Censo de población y vivienda para el año 2023, cuestionando el actuar de los ministros de Estado con el departamento cruceño.

El líder político, lamentó que el Gobierno central busque cambiar el paro pacífica que se lleva adelante el pueblo cruceño, con los enfrentamientos y confrontación con grupos afines al MAS y con policías de otros departamentos. “Dejen de buscar enfrentamientos, el pueblo quiere solución no enfrentamientos. Es totalmente cobarde querer mandar a gente para que agreda Santa Cruz, no lo vamos a permitir, tenemos una fe muy grande en Dios, somos un pueblo pacífico, pero también somos valiente”, expresó.

Cuestionó al presidente Luis Arce por enviar a sus ministros con una posición de confrontación y no de solución. “Santa Cruz también es Bolivia nosotros necesitamos soluciones a un pedido, es una fecha la que estamos pidiendo para la realización del Censo, no queremos que nos busquen para amedrentar, no queremos que busquen intimidarnos, no hay temor pero tampoco queremos confrontación”, dijo.

Lamentó el traslado de policías de otros departamentos a Santa Cruz en medio de la tensión que se vive en la región. “Es triste ver a nuestra Policía otra vez a los pies y a la orden de un partido político. ¿Cómo van a resguardar a quienes vienen a agredirnos?, por Dios eso es una barbaridad. Han amenazado públicamente con nombre apellido que quieren venir a matar al gobernador y a Rómulo Calvo y ¿Quién hace algo?”, cuestionó.

Las declaraciones del gobernador Camacho, se dieron al concluir la misa de bendición que se llevó adelante en el Atrio Papal, para celebrar los 72 años de fundación del Comité Pro Santa Cruz, el considerado Gobierno moral de los cruceños que ahora forma parte del Comité Interinstitucional impulsor del Censo para el año 2023.