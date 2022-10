Consultorías de las escuelas de líderes de la Vice cuestan al Estado Bs 2 MM

Desde la Vicepresidencia señalaron que para la formación de líderes, este año, presupuestaron 732.788 bolivianos y en 2021, 110 mil bolivianos. Analistas políticos ven uso abusivo de recursos del Estado.

Fuente: paginasiete.bo

En 18 meses, la Vicepresidencia del Estado, presidida por David Choquehuanca, gastó al menos 2.009.487 bolivianos para las escuelas de formación de líderes. El monto hace referencia sólo a consultorías individuales y por producto.

Desde la Vicepresidencia, en respuesta escrita a Página Siete, indicaron que el monto es “falso”, puesto que, para la formación de líderes, para este año, tienen un presupuesto de 732.788 bolivianos; y en 2021 erogaron 110.000 bolivianos.

Página Siete hizo una revisión en el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales), en la que identificó 40 contratos relacionados con las escuelas de formación de líderes de la Vicepresidencia, los cuales fueron suscritos entre abril del 2021 y agosto de 2022.

La creación de estos centros de formación fue anunciada en abril del 2021. Hasta abril de este año se contabilizaron 10 escuelas, una en cada capital de departamento y El Alto, según datos de la Vicepresidencia.

Los contratos, que se suscribieron en las modalidades de consultorías individuales y por productos, están relacionados con tres categorías, las que se detallan a continuación:

1) La elaboración de contenidos didácticos para los cuadernos de formación de líderes de los módulos, para lo cual se suscribieron 10 contratos que suman 300.000 bolivianos.

Las temáticas que se tratan son: “ética y política en procesos de transformación social”, “modernidad y descolonización”, “historia contemporánea de Bolivia y descolonización”, “historia y procesos de colonización”, “sociología jurídica e historia de la legislación colonial y republicana”, “filosofía política”, “vivir bien”, “educación y filosofía de la educación”, “planificación estratégica y gestión pública para el vivir bien” y “economía política”.

Uno de los contratos especifica lo siguiente: “El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de consultoría por producto: elaboración de contenidos didácticos del cuaderno de formación de líderes módulo ‘modernidad y descolonización’ para realizar actividades orientadas a generar espacios de reflexión, deliberación y análisis que fortalezcan la participación ciudadana que establece la importancia del debate en el marco de la Democracia intercultural, con alcance a los grupos focales para la difusión de temáticas de carácter de formación ciudadana”.

2) La contratación de educadores y capacitadores, para lo cual se suscribieron 10 contratos por un total de 544.155 bolivianos.

“El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de consultoría individual de línea: ‘profesional en capacitación Il’ para desarrollar capacitación y deliberación con organizaciones sociales y elaborar materiales didácticos para el proceso de formación política ciudadana”, detalla uno de los contratos.

3) La contratación de especialistas para la sistematización de datos, recolección de datos históricos, en descolonización, en diagnósticos, en estudios históricos, en investigación, en elaboración de mapeos conceptuales, expertos en insumos conceptivos sobre el “vivir bien” y en estudios históricos, “para apoyar en procesos de capacitación, elaborar compendios de materiales temáticos” y “elaboración de documentos conceptuales” para las áreas que se abordan en los módulos mencionados. Para esto se firmaron 20 contratos por un monto total de 1.165.332 bolivianos.

“El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de consultoría por producto: ‘investigación empírica sobre la situación y la condición colonial en las clases medias y altas de Bolivia’ para realizar una investigación sobre el objeto de la consultoría; apoyar en procesos de capacitación; elaborar compendios de materiales temáticos; organizar un seminario sobre temas vinculados”, estipula uno de los contratos.

Estas tres categorías suman los 2.009.487 que erogó la Vicepresidencia para la escuela de formación de líderes.

Información negada

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas manifestó que envió a la Vicepresidencia una petición de informe sobre los montos que se destinan para la escuela de formación de líderes, pero la información le fue negada. A su vez, cuestionó que se haya destinado dos millones de bolivianos solo en consultorías para “adoctrinar y dividir” al oficialismo.

“La Vicepresidencia se negó a darnos información sobre la escuela de líderes. Choquehuanca no esclarece los recursos que dispone, y usa dinero de la población para su beneficio, para formar su partido. Él quiere imponer su ideología. Los módulos de sus escuelas de líderes están en función a su cosmovisión. Tiene que explicar el gasto de esos dos millones”, enfatizó el legislador.

El parlamentario masista Daniel Rojas aseveró que Choquehuanca no cumplió con el acuerdo, al que llegaron hace meses, de que esa escuela operaría en coordinación con la Dirección Nacional del MAS. Adelantó que otros legisladores se sumarán a pedirle informes sobre los centros de formación.

“Hasta el momento no conocemos ni coordinó con nuestras organizaciones sociales para explicar la formación de líderes. No pueden obviar las peticiones de informe, vamos a ser más colegas que vamos a pedir la información y el destino de estos recursos”, sostuvo Rojas.

Marco Fernández, presidente del MAS Santa Cruz, cuestionó a los parlamentarios que critican a las escuelas de formación, puesto que –subrayó- fue un pedido de los sectores sociales a la Vicepresidencia. “Aquí en Santa Cruz hay varios puntos de formación de líderes, que actualmente pasan varias veces a la semana, no se puede criticar las escuelas de líderes”, subrayó el dirigente oficialista.

Carlos Nina, dirigente de Generación Choquehuanca, señaló que la escuela de formación de líderes de la Vicepresidencia opera de manera “muy austera y humilde”. Explicó que hay voluntarios que van a dar los cursos.

“No soy parte del área administrativa de la formación de líderes, pero no creo que se eroguen montos altos. La formación de líderes debe llegar a todo lado, no solo nos debemos quedar en impulsar un solo líder, tiene que haber renovación (…). La compañera Marinela Paco con el compañero Nemesio, de la Vicepresidencia, van ellos a implementar las escuelas de formación”, aseveró Nina.

“Manejo abusivo”

El politólogo Carlos Codero indicó que estos centros de formación son para capacitar a sectores a favor de un partido o del Gobierno, por lo cual rompe con la pluralidad que debe haber en la educación. Añadió que en los cursos no forman liderazgos, sino se adoctrina.

“Los módulos que se dictan muestran que no se forman liderazgos, sino es el adoctrinamiento de una determinada corriente, de una visión de mirar la política, son cursos para sectores. Se promueve la visión personalizada de quien tiene el control de los recursos del Estado”, afirmó.

El cientista político José Orlando Peralta aseguró que existe un uso abusivo de los recursos del Estado para adoctrinar a allegados del Gobierno. Señaló que el Ejecutivo, con las escuelas de formación, discrimina a sectores de la población que no tienen su ideología, porque no existen centros de formación que puedan dar cursos sobre diferentes tendencias políticas.

“Hay un adoctrinamiento para sus allegados, pero con recursos de todos los bolivianos. Los del Gobierno son autoridades selectivas, gobiernan para un sector y para otro, no. Se instrumentaliza al Estado, a la Vicepresidencia y usan recursos públicos para formar solo a su gente, ¿Será que de los bolsillos de Choquehuanca sale esto? No creo”, adicionó.

Tanto Cordero como Orlando Peralta observaron el hecho que cuando el MAS llegó al gobierno sacó del país a Organizaciones No Gubernamentales que daban cursos de formación política, que no le costaban recursos al Estado. Coincidieron en que tomaron esta decisión para imponer su ideología y poner en desventaja a la oposición y sectores de la población que no tiene la misma tendencia política.