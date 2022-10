¡Coraje femenino en San Borja! Una mujer montó un toro al revés y tras unos segundos salió volando

Viviana Noza se hizo viral en redes sociales luego de que grabaran el momento en el que montó a un toro en la fiesta patronal del municipio de San Borja en el departamento de Beni.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez



Fuente: Red Uno

La mujer de 26 años, contó en el programa Que No Me Pierda, que «siempre deseó montar un toro» y que lo hizo al revés porque «se sentía más segura».

En el video se observa como Viviana aguantó encima del animal durante varios segundos, pero luego este la sacó volando, causando sorpresa entre el público.

“Todos me ven y dicen: ‘ella fue la que montó el toro y salió volando’ yo solo me rio de lo que dicen (…) Me animé porque mis amigos decían que si yo lo hacía ellos igual montarían”, contó la mujer.

Viviana tiene cuatro hijos quienes le ‘prohibieron’ volver a montar al animal el último día de la fiesta . Ella relató que se encuentra bien de salud y solo tiene un par de moretes en las piernas.