Democracia: de cavar huecos para huir a salvar la vida por 2 minutos

Ubaldo Cabezas, Emigdio Flores, José Murillo Benavídez y Main Barrientos sobrevivieron a los 18 años al período militar y fueron testigos del retorno de la democracia a Bolivia el 10 de octubre de 1982.

Entre 1980 y 1981, el radialista Ubaldo Cabezas Ilaque tuvo que dormir noches en un hueco que él mismo construyó en su casa de Alto Chijini para no ser detenido por los militares de la dictadura de Luis García Meza.

“Salvé la vida por 2 minutos”

Emigdio Flores Calpiñeiro, de 72 años, todavía recuerda ese 17 de julio de 1980, cuando el general Luis García Meza lideró el golpe de Estado derrocando a la presidenta Lidia Gueiler Tejada. La convulsión social se apoderó de La Paz, pero a más de 1.100 kilómetros de la sede de Gobierno, una orden circulaba en las calles de Cobija.

“Un amigo me informó que me estaban buscando y que tenía que escapar, si no quería morir”, relata Flores. Sin pensarlo dos veces, el hombre llegó a su casa, sacó la moto y escapó. Dos minutos después, los militares intervinieron su casa y otras viviendas para llevarse a sindicalistas.

Entre 1970 y 1971, el pandino, un hombre regordete y de bigotes, era dirigente estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), cuando la casa de estudios superiores era constantemente asediada por su defensa al entonces presidente Juan José Torres, aclamado por el pueblo.

“En 1971, resistimos al golpe de Hugo Banzer en el cerro de Laikakota y después junto a otros dirigentes nos declaramos en la clandestinidad”, cuenta Flores.

Unas viejas fotos en blanco y negro recuerdan cómo algunos dirigentes universitarios fueron apresados cerca del Monoblock Central. Allí están con las manos en la nuca en una enorme fila ante la custodia de los militares.

Flores dejó La Paz y se afincó en Beni, porque la persecución militar se había iniciado. Desde ese departamento salió a Brasil y desde allí a Francia, donde estuvo exiliado.

“Yo nací políticamente en el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), pero en ese MIR que nació en las calles”, reivindica el exdirigente que en 1972 se casó de forma “clandestina con una chica francesa, porque me estaban buscando”.

Ya en territorio francés tuvo dos hijos, actualmente el mayor tiene 49 años y el segundo, 37 años. No obstante, Flores retornó en 1978 a Bolivia, la vuelta se dio también con el ascenso del MIR en la escena política.

Pese a los años que habían pasado, Flores aún figuraba en la lista de los más buscados por la dictadura de Banzer. “En 1980 me informaron que había órdenes para matarme, por eso siempre estaba ideando cómo escapar, cómo burlar los controles y cómo esconderme”, relata.

Así llegó el 17 de julio de 1980, cuando García Meza lideró el golpe de Estado derrocando a la presidenta Gueiler. La convulsión se trasladó también a Cobija, donde Vargas ya vivía.

“¡Escápate! Me dijeron varios amigos cuando estaba viviendo en Cobija”, admite. Esa noche, fue alertado de que los militares buscaban a dirigentes sindicales en la capital pandina y Flores se salvó por dos minutos.

Unos seis meses después, el 15 de enero de 1981, uno de los mejores amigos de Flores, Arcil Menacho, fue asesinado junto a otros siete dirigentes del MIR en la masacre de la calle Harrington. Un operativo instruido por el entonces presidente García Meza, cuyo ministro de Gobierno, Luis Arce Gómez, acuñó la frase de advertencia a los opositores de andar “con el testamento bajo el brazo”.

En 1982, Bolivia recuperó la democracia con el arribo de Hernán Siles Suazo. “Yo estaba como todos en la Plaza Murillo y fui testigo de cómo se restableció la democracia. A tantos años puedo afirmar con certeza que nosotros sí supimos andar con el testamento bajo el brazo”, precisa.