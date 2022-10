Es hora de prepararse

Desde la invasión de los ucureños a Santa Cruz, hace más de sesenta años, ningún gobierno había tenido una actitud tan agresiva contra nuestro pueblo como este. Evo Morales nunca quiso a los cruceños, ni tenía por qué. Aquí tampoco se lo toleraba por las fechorías que nos había hecho. Pero, la administración de Luis Arce Catacora, muestra una animadversión visible contra nuestro departamento, tanto, que quienes vivimos aquí, tenemos que estar preparados para lo que pueda venir, porque se está preparando un verdadero terrorismo de estado.

Todo ha surgido a raíz de la fecha para el Censo Nacional de Población y Vivienda, que el gobierno masista no quiere llevar a cabo. Afirmó que se realizaría en noviembre de este año y de golpe anunció que sería a mediados del 2024. Los cruceños nos dimos cuenta que el gobierno pretendía postergar el censo por dos motivos esenciales: uno, no entregarles a los departamentos su coparticipación tributaria y recursos que les corresponde; dos, mantener el padrón electoral, viciado de fraude, para las elecciones del 2025 y volver a ganar.

Santa Cruz, luego de dos paros y un multitudinario cabildo, entró en un paro indefinido que ya había anunciado, exigiendo censo en el 2023. La respuesta, ante una acción pacífica y legal, ha sido bloquear todas las carreteras que vinculan a la capital cruceña con el resto del país y con el exterior. Fuera de tratar de asfixiar a Santa Cruz, se trata de afectar su economía. Pero, aún más, el ministro de Producción, señor Huanca, ha anunciado que, desde hoy jueves, se suspenden las exportaciones de soya, azúcar, y carne. Este es un acto criminal, porque atenta contra la alimentación en todo el territorio nacional y frena los ingresos en divisas procedentes del exterior, que el país tanto necesita en estos momentos de pésimo manejo de las finanzas.

Además, por si esto fuera poco, resulta que desde los “movimientos sociales” afines al MAS, se amenaza con “nacionalizar” las cooperativas cruceñas y las empresas privadas importantes, como si las cooperativas y las empresas cruceñas fueran propiedad de extranjeros. Y esto no solo queda en amenaza, sino que en San Julián ya han “nacionalizado” la compañía Sogima y anuncian nuevas tomas. El remate, para concluir con Santa Cruz, lo han realizado cortando el suministro de gas al Parque Industrial y anunciado que existen dificultades para la provisión de gasolina y de Diesel, imprescindible para la agricultura. Esto solo sucede cuando se produce un estado de guerra internacional.

Lamentablemente, aunque los cruceños tomamos a broma las intimidaciones que nos llegan, hay que decir que nuestro departamento tiene que estar preparado para situaciones muy peligrosas, que se agravan con fanfarronadas de algunos dirigentes indígenas masistas que amenazan la vida del gobernador Luis Fernando Camacho y del presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo. Que, ante el silencio del gobierno, amenazan con enviar 500 mil originarios para asediarnos. ¿Algo más necesita Santa Cruz para ponerse en guardia? ¿No estamos en capacidad de sacudirnos de unos cuantos bloqueadores que se ufanan tanto? ¿Más humillaciones todavía va a recibir la ciudad? Si vamos a decirnos la verdad, es que estamos con una revolución en marcha. No se trata de un golpe, de un “coup d´etat”, como muchos que suceden en nuestro país. Estamos en una revolución que no la vemos, donde se habla de unidad todos los días, a sabiendas de que eso es imposible, porque, desde el acceso de Evo Morales al poder, los bolivianos no hemos vuelto a coincidir en el concepto de nación y de cómo queremos vivir.