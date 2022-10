Especialista: El 75% de la población boliviana habita en las ciudades

El especialista explicó que la realización del Censo no debe pasar más allá del año 2023.

Zenobia Mamani

Fuente: Red Uno

De acuerdo con el investigador Carlos Hugo Molina, los datos del Censo de Población y Vivienda de 2012 muestran que el 75% de la población vive en las ciudades y ese dato no se lo ve reflejado en el padrón electoral. A decir de Molina, el nuevo censo podría evidenciar que en las elecciones pasadas existieron votos en lugares donde posiblemente no hay habitantes.

“El 75% de la población vive en las ciudades, no es lo que expresa el padrón electoral, estamos frente a un volumen inflado en las áreas rurales y una presencia electoral controlada por el MAS, tiene nombre y apellido, que el rato que pongan en evidencia dónde vive la población va a dejar en claro que donde estaban votando no hay la posibilidad de que estén votando porque no vive gente”, aseguró.

En ese sentido, el especialista considera que la gran encuesta no debe realizarse más allá del año 2023 porque existen necesidades y urgencias que deben ser atendidas en poblaciones donde existe migración a las ciudades.

30 municipios del país tienen una población mayor a 45.000 habitantes y 256 municipios están con menos de 20.000 habitantes, dijo Molina agregando que los ciudadanos estos municipios optan por migrar a las capitales del país porque no cuentan con hospitales de segundo nivel, laboratorios para realizar análisis médico, forenses, fiscales, entre otros, en sus lugares de origen.

Lo paradójico de esta situación, dice Molina, es que de los 256 municipios que tienen menos de 20.000 habitantes, 220 tienen autoridades subnacionales afines al MAS y estos no exigen que el Censo se efectúe lo más antes posible, como lo demanda Santa Cruz.

“Resulta que esos municipios están apoyando que no se realice el Censo, es como si no quisieran saber cuántos son y aquí es donde viene la constatación empírica y la preocupación, todos los días está saliendo gente de esos lugares, todos los días”, resaltó.

Observó también que “en Bolivia no existe conciencia urbana” y que mientras las ciudades no ocupen el espacio que deben ocupar y desarrollen las funciones que deben cumplir, “vamos a tener una disfunción total entre el abandono del campo y la imposibilidad material de las ciudades de brindar servicios”.

Todas estas explicaciones y datos hacen caer el discurso de que Santa Cruz quiere beneficiarse del Censo, aseguró Molina. En su criterio, Santa Cruz no necesita del Censo para seguir creciendo y desarrollándose desde el punto de vista económico porque la población de otras regiones tiene el pensamiento de que en el oriente hay actividad económica y hay oportunidades.

Ese imaginario es el que está generando una alta migración a Santa Cruz. “Quienes necesitan el Censo real y objetivamente son estos 256 municipios que tienen población menor de 20.000 habitantes”, argumentó.