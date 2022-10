Exclusiva / Vocero ucraniano sobre posición de Bolivia: “si no se condena a los culpables” va a seguir muriendo gente

En una entrevista exclusiva con Brújula Digital desde Kiev, la capital de Ucrania, Spirin dijo también que los países que respaldan a Rusia “son una absoluta minoría” y lo hacen por cuidar sus intereses.

Raúl Peñaranda

Fuente: Brújula Digital

Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que no condena la invasión rusa a Ucrania. E una reciente votación en las NNUU, 143 naciones condenaron las acciones del gobierno de Vladimir Putin, y solo 35 se abstuvieron. Cinco apoyaron a Rusia.

En siete ocasiones anteriores Bolivia prefirió abstenerse, incluso ante la propuesta de crear una comisión que investigue las violaciones a los derechos humanos de civiles durante la invasión.

Ruslan Spirin, representante especial para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, explicó que la posición de Bolivia de no condenar la invasión rusa a ese país hará “que siga muriendo gente”.

En una entrevista exclusiva con Brújula Digital desde Kiev, la capital de Ucrania, Spirin dijo también que los países que respaldan a Rusia “son una absoluta minoría” y lo hacen por cuidar sus intereses.

Consultado sobre el hecho que Bolivia en ocho ocasiones se ha negado a condenar la invasión rusa, dijo: “Yo puedo entender, cada país en el mundo tiene su propia visión de cómo actuar en cada situación (…). Cada país entiende si es mejor mantener neutralidad o apoyar a alguna de las partes. Pero hoy no es el momento adecuado de neutralidad. Porque si tu no condenas a los culpables, eso prácticamente va a su apoyo, porque con eso ellos van a seguir matando a la gente”.

Luego agregó: “Ningún país, ningún pueblo, ningún ser humano quiere la guerra para su propia nación. Por eso nadie puede apoyar la guerra que mata la población en otro país, porque después puede ser usado como precedente por tu país. Así que es el momento de apoyar a Ucrania y condenar las acciones de los invasores rusos”, expresó.

Al ser entrevistado por Brújula Digital, el diplomático ucraniano estaba en una zona al aire libre, debido a que los bombardeos rusos cortaron durante el fin de semana la energía eléctrica en Kiev y otras cien localidades.

“Le hablo desde una zona al aire libre, con comunicación por internet inestable, espero que podamos desarrollar esta conversación hasta el final”, dijo Spirin.

Al diplomático se le preguntó también cuál era su criterio respecto de que países de gobiernos supuestamente de izquierda, como Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba apoyan a un dictador de derecha como es Vladimir Putin.

Respondió: “Primero, son minoría absoluta. En el mundo, la mayoría apoya a Ucrania, unos cuantos se abstienen y los aliados de Rusia son muy pocos, es la minoría. Son países que son dependientes de Rusia, que tienen contratos con ese país o deudas, y eso le permite a Rusia forzar a ese voto en NNUU. Hay muchas razones por qué esos países lo hacen, políticas, económicas, financieras. Eso no lo pueden cambiar por el momento”.

Pero agregó, “eso no quiere decir que las sociedades, los pueblos de esos países apoyen la guerra, nadie puede apoyar la muerte de civiles, la muerte de personas”.

Spirin, que califica el conflicto actual como “una lucha entre democracia y dictadura, entre civilización y barbarie”, dijo que las fuerzas ucranianas han recuperado gran parte del territorio invadido por Rusia y que gracias a tener un Ejército profesional y al apoyo de “sus socios y aliados”, están destinados a ganar la guerra.

“Va a demorar, pero lo vamos a lograr. Primero hemos detenido el avance ruso y ahora estamos en la ofensiva. Pero poder expulsarlos por completo de nuestro territorio, necesitamos seguir con el apoyo de nuestros socios y aliados”, expresó el diplomático.

Agregó que su país sigue requiriendo de tecnología bélica europea y estadounidense para enfrentar a las tropas rusas.

Calificó a las acciones de Putin como de “terrorismo internacional” e informó que Ucrania ya ha enviado 5.000 pruebas al Tribunal Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometida por militares rusos.

Expresó, sin embargo, que se ha demostrado que Rusia no puede vencer y que Ucrania le ha ocasionado más daños personales y militares a ese país que en 10 años de guerra en Afganistán.

“Ya hay 68.000 bajas entre los soldados rusos y además hemos destruido 2.500 tanques, 500 helicópteros y aviones y 6.000 máquinas blindadas de Rusia. En ocho meses en Ucrania, Rusia ha perdido más que en 10 años de guerra en Afganistán”, expresó.

Rusia invadió a Ucrania el 24 de febrero pasado en una acción militar no provocada. Observadores internacionales y el propio gobierno ruso consideraban que Ucrania caería en pocas semanas y que se instalaría allí un gobierno títere, pero ello no ocurrió, sobre todo por la decisión del presidente Volodímir Zelenski de encarar la lucha de manera frontal.

El 26 de febrero expresó que “no necesitaba asilo, sino armas”, para enfrentar a Rusia. Ocho meses después, los rusos están retrocediendo en toda la región oriental de Ucrania.

Putin ha visto esfumarse la idea de una victoria rápida, mientras su prestigio internacional está por los suelos y sus planes de reclutamiento de civiles ha causado una vergüenza internacional: se cree que medio millón de rusos han escapado del país para evitar ser llevados al frente de batalla.

Colas interminables de buses y automóviles en todas las fronteras rusas se observan desde hace de varones que desean evitar ser reclutados.

“Putin dice que el ruso es el segundo ejército más grande del mundo. ¿Dónde se encuentra ese Ejército? ¿Por qué el segundo Ejército del mundo necesita movilizar a los civiles para continuar con su plan militar? Esos civiles no están preparados, no saben usar armas, no tienen ningún entrenamiento”, dijo Spirin.

El representante del gobierno ucraniano expresó que la única manera de entablar negociaciones de paz es esperar a que Rusia abandone “todo el territorio de Ucrania, la totalidad”, y después se comprometa “a resarcir los enormes gastos que está ocasionando su invasión y sus métodos terroristas”.

El gobierno de Ucrania ha señalado con insistencia desde el inicio del conflicto que su territorio fue invadido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que ahora viven una situación similar.

Spirin expresó que después de la guerra su gobierno hará todos los esfuerzos por integrarse a la Unión Europea y a la OTAN, el sistema de defensa militar que tiene EEUU y Europa.