JP Morgan cerrará la multimillonaria cuenta de Kanye West por sus declaraciones antisemitas

El rapero Kanye West fue invitado a retirar su cuenta del banco JP Morgan, mientras la compañía Adidas cortó la colaboración con su marca Yeezy tras sus tweets antisemitas.

El medio norteamericano Page Six difundió declaraciones del artista este miércoles por la noche sobre lo ocurrido y éste se explicó que estaba feliz de haber publicado lo que pensaba.

“Oye, si llamas a alguien por malos negocios, eso significa que estás siendo antisemita… Me siento feliz de haber cruzado la línea de esa idea para que podamos hablar abiertamente sobre cosas como la cancelación de un banco”, dijo, antes de llamarse a sí mismo “el hombre negro más rico en la historia de Estados Unidos”.

Mientras tanto, diversas fuentes de Estados Unidos confirmaron que el JP Morgan Chase le dio plazo hasta noviembre para encontrar un nuevo banco para las operaciones financieras de su compañía Yeezy.

“Me dijeron que no se dio ninguna razón oficial, pero también enviaron esta carta para confirmar que tiene hasta finales de noviembre para encontrar otro lugar para que deposite (su dinero) el imperio Yeezy”, explicó un periodista de Page Six.

La carta decía, “Estimado Ye, le enviamos esta carta para confirmar nuestra discusión reciente con [nombre redactado] de que JP Morgan Chase Bank, NA (El Banco) ha decidido poner fin a su relación bancaria con Yeezy LLC y sus entidades afiliadas”.

Por su parte, la empresa Adidas anunció la semana pasada que su asociación con West estaba “bajo revisión” luego del escándalo de la camiseta “White Lives Matter” que utilizó el rapero en uno de los partidos de su hija North.

“Después de repetidos esfuerzos para resolver la situación en privado, hemos tomado la decisión de poner la asociación bajo revisión”, anunció la compañía en un comunicado el jueves, según el medio CNBC.

“Seguiremos cogestionando el producto actual durante este período”.

A consecuencia, West, de 45 años, respondió a la declaración en Instagram y escribió: “F-K ADIDAS SOY ADIDAS ADIDAS VIOLÓ Y ROBÓ MIS DISEÑOS”.

Page Six explicó que en agosto, el artista había comenzado a hablar en contra de la marca debido a sus frustraciones con la empresa, quienes supuestamente tomaron decisiones sobre su colaboración sin su consentimiento.

BLOQUEADO EN REDES SOCIALES

Instagram y Twitter restringieron las cuentas del rapero estadounidense Kanye West después de que publicara comentarios denunciados como antisemitas.

Una portavoz de Twitter dijo el domingo a la AFP que su cuenta había sido bloqueada debido a una violación de las normas de la red social.

Y una portavoz de Meta, la empresa matriz de Instagram, dijo a la AFP que el grupo había eliminado contenido -pero no quiso especificar cuál- de la cuenta de West por violar sus reglas.

En Instagram, compartió una captura de pantalla de una conversación de texto con el artista Diddy, donde le dijo, “Esto no es un juego. Te usaré como ejemplo para mostrarle al pueblo judío que te dijo que me llamaras que nadie puede amenazarme o influenciarme”.

Al poco tiempo fue bloqueado de su cuenta.

En el caso de Twitter, el rapero publicó, “Tengo un poco de sueño esta noche, pero cuando me despierto me voy a morir de estafa 3 Sobre el PUEBLO JUDÍO Lo gracioso es que en realidad no puedo ser antisemita porque los negros en realidad también son judíos. Ustedes han jugado conmigo y han tratado de engañar a cualquiera que se oponga a su agenda”.

También fue bloqueado de esa cuenta por las autoridades de la red social.

Los comentarios de West fueron muy criticados por numerosos usuarios de las redes sociales, incluidos líderes políticos y la Liga Antidifamación (ADL), una influyente organización que combate el antisemitismo.

ENFRENTAMIENTO CON SU EX

En otro de los escándalos recientes del rapero, se dio a conocer uno con su exesposa, Kim Kardashian. El artista trata desde hace un tiempo de cambiar a sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, a la Academia Donda, la cual fue formada por el mismo, pero la influencer se niega.

En consecuencia, West publicó en Instagram el nombre de la institución a la cual acuden los menores, lo que provocó la ira de Kardashian.

El medio norteamericano TMZ aseguró que Kim se ha resistido, en gran parte porque no es una escuela acreditada. Una historia reciente de Rolling Stone decía que Donda ofrece: “Clases de parkour, un cono de silencio y un director sin experiencia docente formal aparente”.

El medio además reveló que las autoridades de la escuela temen que cualquier persona pueda entrar al campus, por lo que optaron por contratar más seguridad para que no ocurra ningún incidente.

(con información de EFE y AFP)