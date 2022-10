La Paz: Pretenden retirar a la concejal de la alianza de Arias tras denunciar acoso político

Chambilla reveló que Arias, el concejal Jorge Dulón y otros funcionarios y miembros de la Alianza se reunieron con el objetivo de sacarla de su curul.

Fuente: https://lapatria.bo

La concejal paceña del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lourdes Chambilla, afirmó este jueves que pretenden despojarla de su curul luego de haber denunciado acoso político de su bancada Por el Bien Común-Somos Pueblo, del alcalde de La Paz, Iván Arias.

Chambilla reveló que Arias, el concejal Jorge Dulón y otros funcionarios y miembros de la Alianza se reunieron con el objetivo de sacarla de su curul.

“¿Qué quieren hacer? Quieren quitarme el curul, ya han sacado una resolución para los indisciplinados, (es decir) el acoso es hacia mi persona, sacan una resolución, se reúnen en la juntucha”, manifestó Chambilla.

Indicó que los legisladores se reunieron para conformar un Comité de Ética con el objetivo de destituirla por haber sesionado sin autorización y sobre todo por haber aprobado la Ley Autonómica de Fiscalización, además de la Ley Control y Transparencia.

“Me prohíben sesionar, me prohíben fiscalizar, no hacer leyes, entonces ¿estoy en vano en un curul y dejar pasar tantas irregularidades, tantas cosas que no están bien?, si le molesta al alcalde (Arias) la Ley de Fiscalización voy a ser expulsada, no hay problema (…) Si Dios y el pueblo quiere que salga, lo voy a hacer, porque yo entré por la puerta grande y yo quería hacer cosas buenas para la paz”, dijo la concejal.

Chambilla señaló que elevará una denuncia al presidente de Demócratas, Rubén Costas, debido a que el partido está en alianza con la bancada Por el Bien Común-Somos Pueblo.

LEYES RECHAZADAS

En una sesión del pasado viernes, mientras los concejales de la alianza de Arias se ausentaron, los legisladores del MAS y la concejala Chambilla aprobaron dos leyes.

Sin embargo, Arias aseguró que Chambilla cometió indisciplina al asistir a esa sesión y aprobar normas.

La bancada de Arias decidió no asistir, toda vez que el concejal Jorge Dulón se encontraba de viaje en Corea.

Las normas aprobadas y cuestionadas por el alcalde son la Ley de Control y Transparencia de las Concesiones Municipales y la Ley de Fiscalización.